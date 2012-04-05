Председатель Следственного комитета Республики Беларусь встретился со студентами Академии управления

Новости Беларуси. О службе в одном из самых «молодых» ведомств республики студенты узнали из первых уст. На встречу в Академию управления при Президенте приехал председатель Следственного комитета Валерий Вакульчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генерал-майор юстиции рассказал об истории следствия, а также о перспективах прохождения службы и условиях приема в его ведомство.

Для многих из студентов эта структура сейчас является основной целью карьеры.

Вероника Стасевич, студентка 4 курса Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Многие студенты Академии управления заинтересованы в прохождении службы в Следственном комитете. Руководитель данного органа очень подробно осветил нам все вопросы и по поводу прохождения службы, и по поводу медицинских показателей, и по поводу материального довольствия сотрудников.

Михаил Боднарчук, студент 4 курса Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

Планирую после окончания университета продолжить работу именно в правоохранительных органах. Я около года являюсь внештатным сотрудником прокуратуры.

Сейчас, с созданием Следственного комитета, времена меняются и приходится выбирать между Прокуратурой и Следственным комитетом.