Международный турнир по гандболу стартовал в Минске

Гандболисты 15-16 лет из Беларуси и России принимают участие в международном турнире, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Традиционные соревнования проходят в Минске. За награды борются 10 дружин, четыре из которых защищают российский флаг. Конкуренция в играх очень серьезная, игроки являются представителями сильнейших гандбольных клубов. Но главные цели турнира – обмен опытом дружественных стран, дополнительная игровая практика, а также дань памяти великому празднику Победы.

Надежда Лазаревич, председатель Минской городской федерации гандбола:

Спортсмены – такие же патриоты своей страны. Они всегда борются за свой флаг, всегда стоят, когда побеждают и играет гимн той или иной страны. Поэтому я уверена, что и сегодня начало хорошего мероприятия, хорошего турнира, который еще раз скажет огромное спасибо нашим ветеранам за то, что мы живем под мирным небом.

Юрий Макушин, руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси:

Очень значимый, очень важный праздник, и приятно, что молодежь отзывается действительно искренне на события той поры, знает о них очень хорошо и участвует в празднованиях, мероприятиях, приуроченных в Великой Победе. Потому что это важно, эта связь поколений, не только знания сухие, но и эмоциональная связь, понимание, что пережили наши деды или что они прошли.

Завершатся соревнования в субботу, 17 мая. Для спортсменов также будет организована культурно-историческая программа.