Лазуткин о выборах в Литве: если внутри страны нет реальной силы, вы можете ставить у власти петрушек

Андрей Лазуткин, политолог:

То, что в Прибалтике происходит, я скажу, что там у них был в свое время даже такой, по сути, маленький государственный переворот, с чего и демократия начиналась. Был такой Паксас, президент, вполне себе лояльный к нам. И вот ему выкручивали руки. То есть, например, там был нефтеперерабатывающий завод. Бюджетообразующее предприятие. Была у страны прекрасная станция атомная. Советская, которую новейшую построили. Она была и безопасная, и неплохой – Игналинская. И вот у Паксаса, первое, забирая вот этот НПЗ, непонятно как рейдерским захватом, сегодня он американский и перепродан полякам. Во-вторых, закрывают атомную станцию. Значит, дальше у вас пропадает вообще какая-либо экономическая база для вашего правящего класса, суверенного. Никакого-то там пробрюссельского, проамериканского. У вас просто не на чем зарабатывать, кроме транзита какого-нибудь. А транзит будет зависеть от того, кого американцы будут пропускать через нашу границу. Санкции будут или не будут вторичные.

Поэтому, контролируя в Литве экономику, затем банковский сектор:…Там сегодня нет литовских банков, они все скандинавские, там все три крупные банка — они имеют капиталы шведской группы банковской. И, кстати, где даже BlackRock задействована, в том числе, то есть фонды, которые, значит, американские, они еще управляют финансовым сектором Литвы. Кроме этого, там был, например, лес. Так BlackRock и лес покупает прибалтийский, его там вывозят куда-то непонятно дальше в Скандинавию.