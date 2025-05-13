Лазуткин о выборах в Литве: если внутри страны нет реальной силы, вы можете ставить у власти петрушек

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим возможные переговоры России и Украины в Стамбуле. Встретятся ли Путин, Трамп и Зеленский в Турции? Бегство экс-кандидата в президенты Литвы. Какие секреты поведал политик в Беларуси? В эфире политолог Андрей Лазуткин.
Андрей Лазуткин, политолог:
То, что в Прибалтике происходит, я скажу, что там у них был в свое время даже такой, по сути, маленький государственный переворот, с чего и демократия начиналась. Был такой Паксас, президент, вполне себе лояльный к нам. И вот ему выкручивали руки. То есть, например, там был нефтеперерабатывающий завод. Бюджетообразующее предприятие. Была у страны прекрасная станция атомная. Советская, которую новейшую построили. Она была и безопасная, и неплохой – Игналинская. И вот у Паксаса, первое, забирая вот этот НПЗ, непонятно как рейдерским захватом, сегодня он американский и перепродан полякам. Во-вторых, закрывают атомную станцию. Значит, дальше у вас пропадает вообще какая-либо экономическая база для вашего правящего класса, суверенного. Никакого-то там пробрюссельского, проамериканского. У вас просто не на чем зарабатывать, кроме транзита какого-нибудь. А транзит будет зависеть от того, кого американцы будут пропускать через нашу границу. Санкции будут или не будут вторичные.
Поэтому, контролируя в Литве экономику, затем банковский сектор:…Там сегодня нет литовских банков, они все скандинавские, там все три крупные банка — они имеют капиталы шведской группы банковской. И, кстати, где даже BlackRock задействована, в том числе, то есть фонды, которые, значит, американские, они еще управляют финансовым сектором Литвы. Кроме этого, там был, например, лес. Так BlackRock и лес покупает прибалтийский, его там вывозят куда-то непонятно дальше в Скандинавию.
Получается страна, которая не имеет какого-то своего суверенного актива. И в этом случае, если нет реальной силы внутри страны, вы можете ставить у власти петрушек. Потому что, когда ни у кого нет денег, то какая разница, вам никто не может ничего сказать против. А если вы хотите с этим бороться, пожалуйста, собирайте подписи. Ой, вы их не собрали, да? У вас много ошибок там? Или за вас какие-то мертвые души голосовали. Ну что ж, ждите следующие выборы, там все будет хорошо. Причем, даже если выборы происходят, там же в Литве поменялась правящая группировка. Там были консерваторы, а сейчас там типа социал-демократы. Шимоните прозвучала фамилия. И что, мы увидели хоть какое-то изменение наших отношений? Абсолютно нет. Хотя там, конечно, этот внучок Ландсбергиса вообще какой-то был отморозок. Они просто прикрыли рот немножко, но все, что они, скажем, делают в полиции, они делают то же самое.