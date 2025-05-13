Артём Быков – лучший футболист 8-го тура

Полузащитник брестского «Динамо» Артем Быков стал лучшим игроком 8-го тура чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В поединке против БАТЭ он оформил дубль, отличившись на 13-й и 57-й минутах. В этой встрече Артем совершил 76 % точных передач, принял участие в трех голевых атаках, а также сделал четыре подбора и 9 перехватов. Результативные действия Быкова помогли динамовцам отпраздновать победу – 4:2. В нынешнем сезоне Высшей лиги футболист провел семь матчей, в которых забил три гола и оформил ассист.