В Минске нейротест помогает подросткам выбрать будущую профессию

Современные технологии для профориентации. В Минске нейротест помогает подросткам определиться с будущей специальностью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С помощью шлема виртуальной реальности можно узнать способности и направления для развития. Аппаратный комплекс – это белорусская разработка, и он уже активно применяется на практике.

Даниил Медведь учится в 8-м классе и пока еще определяется с будущей профессией. У мальчика широкий круг интересов. С детства занимается музыкой – играет на фортепиано и гитаре. А не так давно увлекся программированием и всерьез заинтересовался IT-сферой. Для того чтобы ответить на вопрос «кем быть?», на семейном совете решено было пройти нейротест.

Чтобы определить способности, в шлеме виртуальной реальности нужно пройти специальные тесты. Алгоритмы программы обрабатывают данные и формируют отчет. Исследование показало: сильная сторона Даниила – многозадачность, а профессия программиста идеально подойдет школьнику.