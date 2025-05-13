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В Минске нейротест помогает подросткам выбрать будущую профессию

13 мая 2025 19:50
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Современные технологии для профориентации. В Минске нейротест помогает подросткам определиться с будущей специальностью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. С помощью шлема виртуальной реальности можно узнать способности и направления для развития. Аппаратный комплекс – это белорусская разработка, и он уже активно применяется на практике.

Тестирование прошла и наш корреспондент Яна Лысякова.

В Минске нейротест помогает подросткам выбрать будущую профессию-2

Даниил Медведь учится в 8-м классе и пока еще определяется с будущей профессией. У мальчика широкий круг интересов. С детства занимается музыкой – играет на фортепиано и гитаре. А не так давно увлекся программированием и всерьез заинтересовался IT-сферой. Для того чтобы ответить на вопрос «кем быть?», на семейном совете решено было пройти нейротест.

Чтобы определить способности, в шлеме виртуальной реальности нужно пройти специальные тесты. Алгоритмы программы обрабатывают данные и формируют отчет. Исследование показало: сильная сторона Даниила – многозадачность, а профессия программиста идеально подойдет школьнику.

В Минске нейротест помогает подросткам выбрать будущую профессию-4

Яна Лысякова, корреспондент:
Шлем виртуальной реальности считывает около 30 показателей работы мозга и тела. Всего за 20 минут можно определить сильные стороны человека. Аппарат используют для тестирования персонала в медицинских центрах, авиакомпаниях и морских училищах.

Далее смотрите в видео

# Технологии # Яна Лысякова

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