Баскетболисты «Гродно-93» вышли в финал ЧБ

Баскетболисты «Гродно-93» вышли в финал чемпионата Беларуси среди мужских команд, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В решающем поединке за выход в золотой раунд победители регулярного чемпионата обыграли на своей арене витебский «Рубон» с результатом 86:61. До этого соперники выиграли по два домашних матча. В финале подопечные Дмитрия Кузьмина поборются с действующими чемпионами страны баскетболистами «Минска», которые в 1/2 трижды переиграли могилевский «Борисфен». Первые встречи серии за чемпионский титул пройдут 15 и 17 мая.