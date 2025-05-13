Стал известен хоккейный состав Беларуси на Кубок Будущего

Тренерский штаб молодежной сборной Беларуси по хоккею определился с составом команды на Кубок Будущего, который пройдет в Новосибирске с 15 по 18 мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В отечественную дружину вошли 28 исполнителей: три голкипера, 9 игроков обороны и 16 нападающих. Большинство из них – представители бобруйского «Динамо-Шинника», а также других клубов МХЛ. Кроме того, в рядах сборной Ярослав Брызгалов, который провел минувший сезон в хоккейной лиге США. Все они тренируются под началом Андрея Михалева. Конкуренцию нашей дружине составят молодежная и юниорская команды России, а также сборная игроков Студенческой хоккейной лиги.