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Стал известен хоккейный состав Беларуси на Кубок Будущего

13 мая 2025 20:08
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Тренерский штаб молодежной сборной Беларуси по хоккею определился с составом команды на Кубок Будущего, который пройдет в Новосибирске с 15 по 18 мая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В отечественную дружину вошли 28 исполнителей: три голкипера, 9 игроков обороны и 16 нападающих. Большинство из них – представители бобруйского «Динамо-Шинника», а также других клубов МХЛ. Кроме того, в рядах сборной Ярослав Брызгалов, который провел минувший сезон в хоккейной лиге США. Все они тренируются под началом Андрея Михалева. Конкуренцию нашей дружине составят молодежная и юниорская команды России, а также сборная игроков Студенческой хоккейной лиги.

# Хоккей

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