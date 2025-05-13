Лазуткин: Беларусь готовит больше специалистов по глобальному Югу

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим возможные переговоры России и Украины в Стамбуле. Встретятся ли Путин, Трамп и Зеленский в Турции? Бегство экс-кандидата в президенты Литвы. Какие секреты поведал политик в Беларуси? В эфире политолог Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Представьте, Григорий, что вы закончили МГИМО, например, и вас учили много лет, как работать с американцами. И вот вы видите, что никакой работы с ними не будет там следующие 40 лет, например. И что вы будете делать? Вы будете писать, что надо хоть тушкой, хоть чучелком, но выйти на Трампа, подружиться с каким-нибудь республиканским лобби в США, с местными католиками, с кем-то еще, с ними наводить мосты. А для этого можно и Китаю подгадить, потому что Трампу это понравится. И я думаю, что вот эти все политологи, которые выпрыгивают и кричат о том, что Китай плохой. Они рассчитывают, что в итоге будет хороший Трамп, будет дружба с Трампом, и они считают, что рано или поздно в России переключится на этот вектор внешней политики. То есть какая-то группа, конечно, обозначается. Мы это видим даже по той публичной экспертизе, которая идет по Трампу. Что он сделал хорошего для России? Покажите хотя бы что. То есть какие-то, может быть, документы приняты, подписаны, соглашения там, какая-нибудь сделка по ядерному оружию.

И получается, что реально пока что Трампом ничего не сделано в этом плане. То есть он у себя там... 100 дней, конечно, немного, но посмотрим, что там еще будет с ним в США. Просто слишком долго определенная группа занималась в России американцами. И вот она немножко так очаровалась этой системой, и, конечно, без работы тоже никто не хочет оставаться. Но скажем сразу, что, например, мы тоже Польшей занимаемся, Григорий, но там с Польшей никакой нормализации не будет и близко. Это мы тоже видим все.

Григорий Азаренок, СТВ:

Вот давайте мы с вами завтра придем на ФМО и скажем: кто хочет быть послом в Швейцарии, в Вене, в Париже, в Берлине – все поднимут руки. Кто хочет быть послом в Зимбабве, Никарагуа, Анголе, Пекине, даже, может быть, Пекине кто-то поднимет. Андрей Лазуткин:

Открыто у нас новое направление «Африканистика», значит, будут послы и в Зимбабве буквально с этого года. Григорий Азаренок:

Но хочется-то в Вену! Как в голову вбить, что как раньше не будет?