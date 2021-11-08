Сладости, сухая молочка, масло. Какие ещё белорусские продукты заинтересовали партнёров из ОАЭ?

Новости Беларуси. Коммерческие контракты с бизнес-партнерами из Ближнего Востока и Африки заключили белорусские производители сладостей на крупнейшей специализированной выставке в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представленная в национальном павильоне продукция имеет международные сертификаты соответствия ISO и «Халяль».

В первый же день работы площадки «Коммунарка» подписала многолетний контракт на поставку кондитерских изделий на рынок ЮАР и государств Персидского залива. А Минский маргариновый завод и компания из ОАЭ договорились о поставках рапсового масла.

Александр Бобрович, главный специалист управления внешнеэкономической деятельности концерна «Белгоспищепром»:

Специально для этой выставки была разработана продукция, адаптированная по вкусовым предпочтениям для арабского рынка. Это и детская линейка, печенье, и шоколадная продукция, в том числе и рапсовое масло, столь популярное на арабском рынке. Выставка только открылась, но уже подписываются соответствующие меморандумы и соглашения.