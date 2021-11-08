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Сладости, сухая молочка, масло. Какие ещё белорусские продукты заинтересовали партнёров из ОАЭ?

08 ноября 2021 10:03
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Новости Беларуси. Коммерческие контракты с бизнес-партнерами из Ближнего Востока и Африки заключили белорусские производители сладостей на крупнейшей специализированной выставке в Дубае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сладости, сухая молочка, масло. Какие ещё белорусские продукты заинтересовали партнёров из ОАЭ?-1

Представленная в национальном павильоне продукция имеет международные сертификаты соответствия ISO и «Халяль».  

Сладости, сухая молочка, масло. Какие ещё белорусские продукты заинтересовали партнёров из ОАЭ?-4

В первый же день работы площадки «Коммунарка» подписала многолетний контракт на поставку кондитерских изделий на рынок ЮАР и государств Персидского залива. А Минский маргариновый завод и компания из ОАЭ договорились о поставках рапсового масла.  

Сладости, сухая молочка, масло. Какие ещё белорусские продукты заинтересовали партнёров из ОАЭ?-7

Александр Бобрович, главный специалист управления внешнеэкономической деятельности концерна «Белгоспищепром»:
Специально для этой выставки была разработана продукция, адаптированная по вкусовым предпочтениям для арабского рынка. Это и детская линейка, печенье, и шоколадная продукция, в том числе и рапсовое масло, столь популярное на арабском рынке. Выставка только открылась, но уже подписываются соответствующие меморандумы и соглашения.  

Сладости, сухая молочка, масло. Какие ещё белорусские продукты заинтересовали партнёров из ОАЭ?-10

Участие в выставке принимают ведущие производители продуктов питания из Беларуси. В экспозиции есть и новинки. В частности, на выставку привезли сухую молочку с увеличенным до 24 месяцев сроком годности, что особенно важно для данного региона.  

# Беларусь-ОАЭ # общество # Фотофакт

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