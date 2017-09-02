Теледоктор. Здоровье школьника

Новости Беларуси. Наступило 1 сентября, дети идут в школу, и для их родителей также начинается «школьная жизнь». Главный, пожалуй, вопрос для мам и пап – как сохранить здоровье детей?

В программе «Теледоктор» рассказали, как распознать и предотвратить 5 самых распространенных «школьных» болячек, заглянули в школьный медпункт и к узким специалистам, проверили осанку и зрение, обсудили другие вопросы, касающиеся здоровья школьников.

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