«Абсолютно здоровых школьников – 15-16%»: что такое группы здоровья детей?

Новости Беларуси. По каким критериям ребёнка относят к той или иной группе, рассказали в программе «Теледоктор».

Людмила Клипцевич, заведующая отделением по организованному детству УЗ «3-я городская детская клиническая поликлиника» г. Минска:

Первая группа здоровья – это абсолютно здоровые дети. И, по анализу нашей деятельности, примерно среди школьников – это до 15-16%.

Это – не очень много.

Вторая группа здоровья – это школьники, которые имеют незначительные отклонения в состоянии здоровья. Например, малая аномалия развития сердца: пролапс митрального клапана, дополнительная хорда левого желудочка. Например, искривление носовой перегородки или гипертрофия нёбных миндалин, нарушение осанки. Третью группу здоровья имеют дети, которые имеют серьёзные хронические заболевания: гастрит, холецистит, бронхиальная астма, сахарный диабет, пиелонефрит, но компенсированные. Есть ещё четвёртая группа здоровья: как правило, это – дети-инвалиды. И их немного у нас, где-то, в школах, например, в наших – это до 1%.