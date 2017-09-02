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«Абсолютно здоровых школьников – 15-16%»: что такое группы здоровья детей?

02 сентября 2017 14:37
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Новости Беларуси. По каким критериям ребёнка относят к той или иной группе, рассказали в программе «Теледоктор».

Людмила Клипцевич, заведующая отделением по организованному детству УЗ «3-я городская детская клиническая поликлиника» г. Минска:
Первая группа здоровья – это абсолютно здоровые дети. И, по анализу нашей деятельности, примерно среди школьников – это до 15-16%.

Это – не очень много.

Вторая группа здоровья – это школьники, которые имеют незначительные отклонения в состоянии здоровья. Например, малая аномалия развития сердца: пролапс митрального клапана, дополнительная хорда левого желудочка. Например, искривление носовой перегородки или гипертрофия нёбных миндалин, нарушение осанки. Третью группу здоровья имеют дети, которые имеют серьёзные хронические заболевания: гастрит, холецистит, бронхиальная астма, сахарный диабет, пиелонефрит, но компенсированные. Есть ещё четвёртая группа здоровья: как правило, это – дети-инвалиды. И их немного у нас, где-то, в школах, например, в наших – это до 1%.   

Теледоктор. Здоровье школьника

# общество # Детское здоровье # Теледоктор. Программа о здоровье

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