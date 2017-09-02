«Учебники должны стоять на подставке»: как правильно ребёнок должен сидеть за письменным столом?

Новости Беларуси. Как обустроить рабочее место ребёнка, чтобы избежать проблем со здоровьем, рассказали в программе «Теледоктор».

Алеся Картыжова, травматолог-ортопед:

Уровень столешницы должен быть на уровне солнечного сплетения. Руки, когда ребёнок занимается, не должны свисать. Они должны спокойно и расслабленно находиться на столе. Расстояние от глаз до книги должно быть в пределах 30-35 сантиметров.

Учебники должны стоять на подставке.

Если ребёнок пишет, то тетрадь мы наклоняем примерно на 30 градусов, дабы ребёнку не нужно было наклонять голову, либо туловище к тетради. Нужно следить, чтобы ребёнок не вырабатывал привычку закладывать ногу на ногу, либо подкладывать под туловище. Если стол высокий и ноги у ребёнка висят, мы ставим под стопы табуреточку.