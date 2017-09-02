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«Они даже ОРВИ в 2-3 раза меньше болели»: прививать ли детей от гриппа?

02 сентября 2017 14:38
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Новости Беларуси. Зачем нужно вакцинировать ребёнка даже, если вирус гриппа регулярно мутирует, рассказали в программе «Теледоктор».

Людмила Клипцевич, заведующая отделением по организованному детству УЗ «3-я городская детская клиническая поликлиника» г. Минска:
Вирус гриппа мутирует, но, всё равно, если человек прививается после гриппа, остаются антитела – там есть перекрёстная чувствительность – которые, всё равно, защищают и в будущем человека от гриппа. Были исследования ещё такие: например, в садиках это проще, дети в группе в одной, где основная масса детей, более 50%, привита против гриппа – они не только не болели гриппом, и не было осложнений, они даже ОРВИ в 2-3 раза меньше болели. Это – позапрошлого года исследование в городе Минске. Вот такая перекрёстная чувствительность.

Теледоктор. Здоровье школьника

# общество # Теледоктор. Программа о здоровье # Прививки детям

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