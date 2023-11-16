Белорусский союз художников отметил 85-летний юбилей

Новости Беларуси. 85 лет традиций и экспериментов. Белорусский союз художников отмечает юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На сцене Большого театра 16 ноября состоялся праздничный концерт в честь этой знаменательной даты.

В зале собрались мастера изобразительного искусства со всех уголков страны. В их адрес звучали теплые слова и поздравления. Авторов, которые внесли особый вклад в развитие изобразительного искусства, отметили дипломами. Особой награды Министерства культуры удостоен скульптор Иван Якимович Миско. Одна из его работ – памятник Максиму Горькому в Центральном детском парке Минска. Ивану Якимовичу также вручили нагрудный знак «За вклад в развитие культуры Беларуси».

Также во Дворце искусств открыли масштабную выставку. В экспозиции представлены работы из коллекции Белорусского союза художников. Увидеть произведения можно будет до 26 ноября.

Владимир Товстик, народный художник Беларуси:

Времена уходят и приходят – остается только культура. Даже то здание, в котором мы находимся, – это тоже часть работы нашего союза. Нет куска земли в нашей стране, где не приложили бы руку наши художники, скульпторы, архитекторы.

Глеб Отчик, председатель Белорусского союза художников:

Для меня эта дата больше не юбилей, а большой груз ответственности. Потому что за моими плечами судьбы людей, наша белорусская история, наша культура, наша идеология. Исходя из последних событий, мы понимаем, кто мы такие, и куда мы должны двигаться. На художниках лежит большой груз ответственности сегодня.