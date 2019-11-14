Технологии будущего со школьной скамьи. STEM-центр открыли в Дрогичине при поддержке резидентов ПВТ

Новости Беларуси. Парк высоких технологий развивает STEM-образование в регионах. В Беларуси уже открыто 17 специальных центров, где созданы все условия для обучения школьников программированию, робототехнике и 3D-моделированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередной «умный класс» появился 14 ноября в средней школе Дрогичина.

Как отечественные IT-компании готовы инвестировать в образование и чего же ждут в ответ? Репортаж Кристины Протосовицкой.

Ученик прикладывает свою карту к сканеру – система записывает его. Зеленый цвет индикатора говорит о том, что ученик успешно записался в базу данных.

Отказаться от громоздкой системы учета питания предлагает одиннадцатиклассник Евгений Кульбеда. Парню показалось нелогичным и небезопасным, что учителя по-прежнему вручную вносят данные. Тогда к нему пришла идея оптимизировать процесс. Начинал с обычных QR-кодов. А в итоге написал программу учета и собрал необходимое оборудование. Разработка уже приглянулась руководству Парка высоких технологий.

Евгений Кульбеда, ученик средней школы № 1 Дрогичина:

Мы поделились контактами, чтобы внедрять эту технологию в существующие карты питания от «Беларусбанка».

Евгений – это пример тех ребят, ради которых и открываются STEM-классы по всей стране. Дрогичинский стал семнадцатым. Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Здесь учат детей тому, что для их идей нет границ. Мебель легко трансформируется, есть зона с компьютерами для программирования. А запускать будущих роботов будут на таком специальном столе. По сравнению с большими городами, где детям легко найти кружки по робототехнике, в малых не всегда есть даже преподаватели. Создание таких умных пространств в школах – это вклад белорусских IT-компаний в образование детей.

Всеволод Янчевский, директор администрации Парка высоких технологий:

Это личная инициатива резидентов Парка высоких технологий, наших айтишников, которая за счет – это очень важно – собственных личных средств помогает системе образования, помогает детям. Это, наверное, как раз то, о чем постоянно и очень правильно говорит наш глава государства: что бизнес и IT-бизнес должен помогать обществу. Креативное мышление, умноженное на технологии и науку, дают тот результат, за который сегодня в мире готовы отдавать миллионы долларов. Опыт многих белорусов тому доказательство. Делать свои первые шаги в этом направлении уже начали юные роботехники.

Вот сейчас мы запустили программу, он поехал и в итоге он отдает телефон. Сейчас это всего лишь робот-носильщик «Конор». Мальчишки назвали его в честь знаменитого бойца Конора Макгрегора. Собрали за день. Самое сложное – запрограммировать. Но сейчас строят смело планы на будущее.

Хотим научится самим собирать роботы без инструкций, самим. Сейчас в плане у нас сделать боевых роботов, чтобы бои устраивать.

Вита Мучанская, учитель информатики средней школы № 1 Дрогичина:

Мы планируем, что здесь будут работать дети не только 5-6 классов, а что здесь будут работать дети с начальной школы и старше. И не только дети нашей школы, но и школ района. На этом большая IT-миссия не закончится. Планируется, что в 2020 году в Беларуси откроется 100 STEM-центров с обучением дизайну, искусственному интеллекту и использованием технологий в медицине. Подготовку Stem-методам преподавания пройдут 300 учителей.