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«Изобразить бабочку, кошку – им это нравится». Мини-центр детского фитнеса организовали в детском саду в Смолевичах

14 ноября 2019 15:14
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Новости Беларуси. В смолевичском детском саду № 5, единственном в районе, организовали мини-центр детского фитнеса. В 2018 году здесь уже пытались добавить базовые упражнения к обычным занятиям физкультурой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Изобразить бабочку, кошку – им это нравится». Мини-центр детского фитнеса организовали в детском саду в Смолевичах-1

Ну а сейчас уже полностью перешли на такой формат работы. Тренировки проходят два раза в неделю: каждая – примерно по 25 минут. Это полноценный комплекс с музыкальным сопровождением, совмещающий хореографию, гимнастику, аэробику на специальных мечах и степ-платформах. Но больше всего детям нравится игровой стретчинг.

«Изобразить бабочку, кошку – им это нравится». Мини-центр детского фитнеса организовали в детском саду в Смолевичах-4

Оксана Капыш, руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-сад № 5 г. Смолевичей»:
Это новшество для нашего детского сада. Проводится в виде сюжетно-ролевых занятий на базе сказочного сценария: ребята путешествуют по лесу либо мы отправляемся в космос.

Изобразить бабочку, кошку – им это нравится. В основном, хореография, развивается чувство ритма, моторика, формируется правильная осанка.

«Изобразить бабочку, кошку – им это нравится». Мини-центр детского фитнеса организовали в детском саду в Смолевичах-7

«Изобразить бабочку, кошку – им это нравится». Мини-центр детского фитнеса организовали в детском саду в Смолевичах-9

Сейчас занятия посещают 24 человека, это дети средней и старшей групп. Параллельно с фитнесом они тренируются на батуте, беговой дорожке и велотренажере. Программа достаточно насыщенная, но прежде всего рассчитана на укрепление организма, так что юные спортсмены не перенапрягаются.

# Детские сады в Беларуси # общество # Оксана Капыш # Фотофакт

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