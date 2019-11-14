«Изобразить бабочку, кошку – им это нравится». Мини-центр детского фитнеса организовали в детском саду в Смолевичах

Новости Беларуси. В смолевичском детском саду № 5, единственном в районе, организовали мини-центр детского фитнеса. В 2018 году здесь уже пытались добавить базовые упражнения к обычным занятиям физкультурой, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ну а сейчас уже полностью перешли на такой формат работы. Тренировки проходят два раза в неделю: каждая – примерно по 25 минут. Это полноценный комплекс с музыкальным сопровождением, совмещающий хореографию, гимнастику, аэробику на специальных мечах и степ-платформах. Но больше всего детям нравится игровой стретчинг.

Оксана Капыш, руководитель физического воспитания ГУО «Ясли-сад № 5 г. Смолевичей»:

Это новшество для нашего детского сада. Проводится в виде сюжетно-ролевых занятий на базе сказочного сценария: ребята путешествуют по лесу либо мы отправляемся в космос.

Изобразить бабочку, кошку – им это нравится. В основном, хореография, развивается чувство ритма, моторика, формируется правильная осанка.