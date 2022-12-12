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«Техника в исправном состоянии». Аграрии Минской области завершили сезон и готовятся к следующему

12 декабря 2022 14:25
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Новости Беларуси. Сельхозпредприятия Минской области начали подготовку к сезону-2023, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Механизаторы приступили к ремонту техники. Почвообрабатывающие агрегаты, плуги и комбайны должны быть полностью готовы к началу полевых работ. Традиционно в начале марта.  

Материал Юлии Минич.

«Техника в исправном состоянии». Аграрии Минской области завершили сезон и готовятся к следующему-1

Юлия Минич, корреспондент:
Сельскохозяйственные работы на полях завершены, техника поставлена на хранение. За зимний период машины подлатают, подкрасят и подготовят к новому сезону.

«Техника в исправном состоянии». Аграрии Минской области завершили сезон и готовятся к следующему-4

Аграрии знают: при грамотном хранении и надлежащем уходе техника прослужит дольше. Поэтому, чтобы не столкнуться с непредвиденными обстоятельствами в новом трудовом сезоне, к ремонту машин на сельхозпредприятии «Положевичи» подходят обстоятельно. Составляют дефектные ведомости, определяют фронт работ, утверждают график.

«Техника в исправном состоянии». Аграрии Минской области завершили сезон и готовятся к следующему-7

Павел Рубченя, механик сельхозпредприятия «Положевичи»:
Отработали сезон, техника вся практически отработала на ура. У нас 555 стоит, можно сказать, ТО. Здесь проводим ремонт бочки МЖТ. Практически вся техника в исправном состоянии. Много чего нового закупили за позапрошлый год, и в том году.

Подробности в видеоматериале.  

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# Сельское хозяйство # общество # Юлия Минич # Павел Рубченя # Сергей Королько # Екатерина Сергейчик # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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