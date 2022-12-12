«Техника в исправном состоянии». Аграрии Минской области завершили сезон и готовятся к следующему

Новости Беларуси. Сельхозпредприятия Минской области начали подготовку к сезону-2023, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Механизаторы приступили к ремонту техники. Почвообрабатывающие агрегаты, плуги и комбайны должны быть полностью готовы к началу полевых работ. Традиционно в начале марта. Материал Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

Сельскохозяйственные работы на полях завершены, техника поставлена на хранение. За зимний период машины подлатают, подкрасят и подготовят к новому сезону.

Аграрии знают: при грамотном хранении и надлежащем уходе техника прослужит дольше. Поэтому, чтобы не столкнуться с непредвиденными обстоятельствами в новом трудовом сезоне, к ремонту машин на сельхозпредприятии «Положевичи» подходят обстоятельно. Составляют дефектные ведомости, определяют фронт работ, утверждают график.