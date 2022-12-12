В Пуховичском лесхозе планируют собрать 7 тонн шишек для семян

Новости Беларуси. В Минской области активно идет заготовка шишек на семена. Так, в Пуховичском районе ежедневно собирают порядка 20 килограмм, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Общий план – 7 тонн. Собирают исключительно вручную. Обязательно весь материал должен быть без признаков заболеваний. После шишки идут на переработку. Они проходят сортировку, сушку.

Семена формируются в партии и отправляются на хранение, для этого есть специальные холодные камеры. Новый урожай позволит пополнить запас семян хвойных деревьев. Сезон сбора будет длиться до марта.

Игорь Булгак, лесник Тальковского лесничества Пуховичского лесхоза:

Есть возможность еще собирать на делянках специальных, засеянных под восстановление. Там уже лес поменьше, молодые посадки, как здесь, рядом находятся, только там они специально уже для этого предназначены, для сбора шишек.

Ольга Баешко, заместитель руководителя по идеологической работе Пуховичского лесхоза:

После сбора шишек это лесосеменное сырье будет отправлено в наш Республиканский лесной селекционно-семеноводческий центр для дальнейшей обработки и лечения семян.