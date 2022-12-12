«Проработали в одной бригаде 20 лет». Семейная пара из Минска отпраздновала золотую свадьбу

Новости Беларуси. Семейная пара из Заводского района отметила золотой юбилей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Иван Афанасьевич и Валентина Ивановна Южик зарегистрировали свой брак в декабре 1972-го.

Оба по профессии строители, познакомились на кирпичном заводе. И полвека вместе. Воспитали двоих сыновей, а также помогали растить трех внучек. У Ивана Афанасьевича почти весь рабочий стаж – 49 лет – пришелся на строительную сферу. Много наград. Среди них – две медали «За трудовые заслуги» и нагрудный знак «За заслугi ў будаўнiцтве». А Валентина Ивановна посвятила строительной сфере более 30 лет. Продолжили династию и сыновья.

Иван Южик:

Мы с ней проработали много-много лет в одной бригаде. Я бригадиром был, а она у меня в бригаде работала каменщицей. Не каждому дано вместе с женой проработать в одной бригаде 20 лет.

Валентина Южик:

И на остановку, и с остановки проводил меня. Мы как стали дружить, так он сразу мне сказал: когда ты замуж за меня пойдешь? Сразу предложение.

Андрей Южик:

Родители – это всегда пример, дети всегда равняются на родителей. И будем следовать примеру родителей, стремиться прожить такую же долгую совместную жизнь.

Сергей Южик:

Поступило предложение, мы поддержали. И решили, что нужно сделать такой официальный праздник для родителей. Мы ничего не говорили, весь сюрприз произошел сегодня.