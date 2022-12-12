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«Подобные темы у общества востребованы». Национальную идею Беларуси обсудили в Минске

12 декабря 2022 14:08
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Новости Беларуси. В Минске проходит интеллектуальный марафон в форме лекций на базе Академии управления при Президенте. Приурочили ряд встреч к 75-летию общества «Знание», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Подобные темы у общества востребованы». Национальную идею Беларуси обсудили в Минске-1

Вопросы, которые требуют разъяснения и глубокого осмысления, становятся главными темами лекций. Аналитики и общественные деятели говорят о положении Беларуси в мире, современных политических системах, экономике. Главной темой стала национальная идея Беларуси. Экспертом выступил председатель общественного объединения «Белая Русь».

«Подобные темы у общества востребованы». Национальную идею Беларуси обсудили в Минске-4

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Я думаю, что наше общество готово к такому глубокому разговору, ведь национальная идея действительно не рождается по щелчку. Так не бывает, и об этом много раз говорил наш Президент. Мы должны созреть к этому. Когда это произойдет. Но то, что подобные темы у общества востребованы, что вопросы национальной идеи поднимаются на различных диалоговых площадках, говорит том, что запрос общественный есть.

«Подобные темы у общества востребованы». Национальную идею Беларуси обсудили в Минске-7

Олег Романов, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:
Национальная идея – это не только выражение духа наций, не только концентрированное воплощение ее исторического пути, но это еще и ответ на те грозные вызовы, которые получает страна, народ и государство на том или ином историческом отрезке. И сегодня Республика Беларусь столкнулась с беспрецедентным давлением, с такими вызовами, которые в чем-то ставят под угрозу сам факт исторического существования нашего народа.

«Подобные темы у общества востребованы». Национальную идею Беларуси обсудили в Минске-10

Завершится марафон 13 декабря. Перед слушателями Академии управления выступит помощник Президента Беларуси Валерий Бельский.

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# Государственная политика # общество # Вадим Гигин # Олег Романов # Фотофакт

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