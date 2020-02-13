Прямой эфир

«Те, кто выпускается, начиная с февраля, подлежат весеннему призыву»

13 февраля 2020 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Срочную службу в армии и закон об отсрочках обсуждали в программе «В обстановке мира».

Мартынов: можно было бы позволить срочникам параллельно учиться в учебных заведениях

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Весенний призыв: как это будет выглядеть, сколько планируете призвать? Будет дефицит или не будет?

«Те, кто выпускается, начиная с февраля, подлежат весеннему призыву»-1

Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных сил Республики Беларусь:
Дефицит ещё будет. Он связан с тем, что закон тоже ещё не вступил в полную силу. Небольшой дефицит будет. Но в то же время, закон всё равно постепенно будет действовать. Допустим, те граждане, которые ранее имели право на отсрочку, особенно выпускники учреждений образования до 1 сентября – естественно, они эту отсрочку не получат. И те, кто выпускается, допустим, не в летний период, а весной, начиная с февраля-месяца из учебных заведений, они, естественно, подлежат очередному весеннему призыву.

# Армия Беларуси # общество # Андрей Мурашов

Другие новости рубрики

Все новости
Мартынов: можно было бы позволить срочникам параллельно учиться в учебных заведениях
13 февраля 2020 13:50

Мартынов: можно было бы позволить срочникам параллельно учиться в учебных заведениях

Новые санитарные требования к условиям труда начали действовать в Беларуси
13 февраля 2020 11:58

Новые санитарные требования к условиям труда начали действовать в Беларуси

Что включено в этический кодекс педагога? Рассказывают разработчики документа
13 февраля 2020 11:19

Что включено в этический кодекс педагога? Рассказывают разработчики документа