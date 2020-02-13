«Те, кто выпускается, начиная с февраля, подлежат весеннему призыву»

Андрей Мурашов, консультант отдела призыва Главного организационно-мобилизационного управления Вооруженных сил Республики Беларусь:

Дефицит ещё будет. Он связан с тем, что закон тоже ещё не вступил в полную силу. Небольшой дефицит будет. Но в то же время, закон всё равно постепенно будет действовать. Допустим, те граждане, которые ранее имели право на отсрочку, особенно выпускники учреждений образования до 1 сентября – естественно, они эту отсрочку не получат. И те, кто выпускается, допустим, не в летний период, а весной, начиная с февраля-месяца из учебных заведений, они, естественно, подлежат очередному весеннему призыву.