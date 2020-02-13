Новые санитарные требования к условиям труда начали действовать в Беларуси

В Беларуси с 1 февраля заработали специфические санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда.

Что входит в общие требования к условиям труда?

Инна Микулич, заведующая отделением гигиены труда Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

В первую очередь, на рабочих местах должны обеспечиваться гигиенические нормативы производственных факторов. Это шум, вибрация, химические вещества, параметры микроклимата.

Если коллеги громко разговаривают, это уровень шума?

Инна Микулич:

Нет. Нормируется уровень шума на производстве и он недолжен превышать 80 децибел, это валентный уровень шума. Для всех производственных факторов установлены гигиенические нормативы, которые тоже определяются соответствующими органами и документами.

А ещё на какие факторы стоит обращать внимание? Это запахи какие-то?

Инна Микулич:

Нет, к сожалению, запахи у нас не регламентируются. Химические вещества любые – растворители, более 3 тысяч нормативов в нашем законодательстве.

Речь идёт только о производствах?

Инна Микулич:

Нет. Допустим, на рабочем месте человека, который работает с ЭВМ – чаще всего встречается в нашей жизни – параметры микроклимата, о которых мы говорили: температура, влажность. Это может быть шум от оборудования, может быть мягкое рентгеновское излучение – это зависит от типа компьютера, за которым он работает. Это может быть электромагнитное излучение, электростатическое поле, аэроионизация.

Ответственность, если это превышено, несёт работодатель?

Инна Микулич:

Конечно. Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства и вот этих требований новых несёт работодатель.

Куда могут обратиться работники, если их права в этой области нарушаются?

Инна Микулич:

В первую очередь, он должен обратиться к работодателю с претензией. Если же никакой реакции не последует, то тогда может обратиться в любой территориальный центр гигиены и эпидемиологии.