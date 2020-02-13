Что включено в этический кодекс педагога? Рассказывают разработчики документа
Каким должен быть педагог? Им можно стать или нужно родиться? Как вести себя в сложных психологических ситуациях, которые всегда были и будут в школах? Эти вопросы стояли перед разработчиками этического кодекса педагога. И вот документ готов. Министерство образования Беларуси совсем скоро опубликует его для обсуждения в «Настаўніцкай газеце».
Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – разработчики кодекса: начальник управления социальной и воспитательной работы Академии последипломного образования – Елена Михалевич, методист Академии последипломного образования – Анна Деменцевич, заведующая кафедрой современного естествознания Республиканского института высшей школы, кандидат педагогических наук – Ольга Григорьева, начальник центра научно-методического обеспечения воспитательной работы в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования Республиканского института профессионального образования – Юрий Емельяненко.
Елена Михалевич, начальник управления социальной и воспитательной работы Академии последипломного образования:
Сам документ состоит из таких частей, где есть общий подходы, на основании чего и то регулирует данный документ. Затем такие общие требования к этике педагога. И затем части, которые регулируют отношения педагогов с обучающимися, затем педагогов с законными представителями несовершеннолетних, и педагогов друг с другом.
Ольга Григорьева, заведующая кафедрой современного естествознания Республиканского института высшей школы, кандидат педагогических наук:
Достаточно есть в этом документе пунктов, которые касаются объективности оценивания, недопустимости завоевания авторитета за счёт принижения, подавления. То есть различные такие аспекты, которые в учебном процессе возникают и на разных уровнях. Я представляю уровень высшего образования, поэтому, естественно, во взаимодействии со студентами такие вопросы возникают достаточно часто. Хочу также отметить, что у нас во многих учреждениях высшего образования разработаны локальные документы, которые носят названия «Этические кодексы». Причём, они могут касаться как правил поведения преподавателя, так и поведения обучающихся. Поэтому мы сегодня говорим о таком рамочном документе, используя который, можно разработать собственный документ внутри учреждения образования.
Это кодекс имеет статус закона? Или это больше пожелания?
Ольга Григорьева:
Создаются этические комиссии. Естественно, предполагается, что при серьёзном нарушении данных правил человек может обратиться в комиссию, которая создаётся.
Требования и запреты идут в сторону учителя, хотя дети бывают специфические и родители тоже. Может ли учитель сказать, что у него дети не соответствуют каким-то критериям, надо повлиять и комиссию создать в отношении родителей?
Елена Михалевич:
Мы, конечно, не рекомендуем такие комиссии создавать. Нет таких комиссий. Потому что соответствует-не соответствует – это очень тонкий вопрос. Потому что мы имеем свои особенности, дети имеют и возрастные особенности, каждый коллектив имеет какие-то особенности и взаимоотношения. Следует помнить, что у нас участники образовательного процесса – это не только педагоги и обучающиеся, но это и законные их представители – родители. И взаимоотношения между всеми участниками процесса эти правила направляют. И тем не менее, следует помнить, что родители – такие же самые участники образовательного процесса, как и все остальные. Эти правила ещё не приняты, это проект, он размещён на сайте министерства образования в общем доступе и открыт до 1 марта для внесения со стороны общественности каких-то замечаний и предложений.
Юрий Емельяненко, начальник центра научно-методического обеспечения воспитательной работы в учреждениях профессионально-технического и среднего специального образования Республиканского института профессионального образования:
Существенный акцент, который сделан в этом документе на повышение имиджа педагога, защита чести педагогического сообщества. Потому что ряд норм, которые там заложены, предполагают обсуждение имеющихся реальных проблем. Их, естественно, решение, разрешение, но с учётом уважительного отношения всех участников образовательного процесса.