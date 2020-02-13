Мартынов: можно было бы позволить срочникам параллельно учиться в учебных заведениях

Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я начну с того, что если посмотреть статистику в процентном соотношении на момент призыва в Вооружённые силы молодых людей, сколько идут с желанием проходить службу в Вооруженные силы, сколько относятся к этому негативно и сколько к этому относятся, будем говорить так, вроде бы: призовут – значит пойду, не призовут – не пойду. Так вот статистика на начальном этапе – это 30% тех, которые идут в Вооружённые силы служить с желанием, ещё процентов 30-40 – это те, которые не хотят служить, остальные – которые относятся безразлично к этому просто: если призвали – значит, я пойду служить, не призвали – значит, не пойду служить.

Но к моменту уже увольнения из Вооружённых сил статистика меняется кардинально. Уже 70% и более на сегодняшний день – это те, которые отзываются о службе в Вооружённых силах достаточно положительно, что это тот институт, который они, всё-таки, прошли, и достаточно полезен и нужен для того, чтобы, действительно, он стал и состоялся как мужчина, он стал и состоялся как гражданин своей страны. Это немаловажный, наверное, аспект.

Поэтому те меры, которые сейчас предпринимает и предприняло уже министерство обороны в вопросах повышения престижа службы в Вооружённых силах, они очень актуальны и правильны. И я думаю, что в этом направлении надо двигаться и дальше, и предусматривать и следующие какие-то шаги и этапы к тому, чтобы стимулировать службу в Вооружённых силах. Я скажу, что, может быть, можно было бы предусмотреть и вопросы такие, которые бы позволяли военнослужащим, которые служат, и параллельно учиться в учебных заведениях, не отрываясь от учёбы. Это и то, что был поднят вопрос о том, чтобы дать возможность, может быть, на сегодняшний день тех, кто работает в агропромышленном комплексе и каким-то образом работать могли они в агропромышленном комплексе, и тем самым они могли бы проходить службу. Пускай даже это будет служба в резерве. Это немаловажный аспект. Сегодня, я знаю, над этим вопросом министерство обороны работает. Они занимаются этим вопросом, просчитывают эти вопросы. И я думаю, то же самое решение какое-то в этом направлении будет принято. И соответственно, наверное, надо работать и с молодёжью, в целом, в том плане, чтобы им рассказывать, разъяснять о том, что такое служба в Вооружённых силах. Ведь только что, если мы будем говорить о 57-ой статье конституции, что это священная обязанность и священный долг – этого мало. Это нужно показать на практике, что, действительно, защита своего Отечества – это, действительно, священный долг и обязанность. Потому что если ты гражданин своей страны, ты должен свято любить свою страну, ты должен свято любить свой дом, ты должен свято любить свою семью. И соответствующим образом ты должен к этому так и относиться, и быть готов к тому, чтобы в необходимый момент защитить свою страну, землю, свою семью. Я считаю, что где-то вот в этом направлении, наверное, и надо подымать престиж, и работать в этом направлении.