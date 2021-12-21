Те, кто были ярыми противниками, сами приходят. На что идут медики в деревнях, чтобы вакцинировать местных?

Новости Беларуси. Ковид в Беларуси ослабил напор. В стране устойчиво снижается количество новых случаев заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой эффект дает и вакцинация. Полный курс иммунизации прошли почти 3,5 миллиона белорусов. Личный пример, звонки, напоминания и даже визиты на дом. На что идут медики в сельской местности, чтобы вакцинировать местных жителей – репортаж Кристины Протосовицкой.

Симптомов простуды никаких нет? Насморк, кашель не беспокоит? Хорошо.

Работница местного сельхозпредприятия Галина Хмара пришла завершить вакцинацию. Когда коллективно прививали в хозяйстве, как раз болела. А в канун Нового года хочет быть здоровой – в городе бабушку уже заждались внуки.

Галина Хмара, жительница агрогородка Дмитровичи:

Мы старались с мужем меньше бывать в городе, меньше бывать в больших людных местах, потому что все-таки возраст уже. Для того чтобы не болеть, сделала вакцину. Делали китайскую. Она, говорят, полегче переносится пожилыми людьми.

По словам медиков, сейчас наступил благоприятный период для вакцинации, когда общая заболеваемость снизилась. В Дмитровичах доступны все вакцины: для «Спутника V», который требует заморозки, холодовую цепочку в термобоксах выстраивают от райбольницы – количество доз рассчитывают строго на число записавшихся.

Татьяна Колб, заведующая Дмитровичской амбулаторией общей практики:

Люди, которые были ярыми противниками, после болезни, после того, как они попали в больницу, находились на кислороде, сами первым делом приходят и говорят: доктор, а когда мне уже можно прививаться? Еще у нас большая проблема в том, что пожилые люди и не против, они хотят привиться, записываются. А потом перезванивают и говорят: дети нас отговорили. Говорят: не нужно, зачем тебе?

В сельской местности, с одной стороны, сарафанное радио разносит вести со скоростью полета сороки, а с другой, есть и коллективное упрямство в вопросах вакцинации. Сперва местные медики начинали по старинке – объявления. А дальше в ход пошли ежедневные звонки группам риска и личные визиты. Местная жительница Нина Нигериш только переболела коронавирусом. Говорит, теперь надежда на вакцину. В помощь и авторитет врача. За три года Татьяна Колб уже успела стать своей.

Нина Нигериш, жительница агрогородка Дмитровичи:

Зайдешь – это свои люди. Они настолько хорошо… И встретят, и посоветуют, и скажут. Говорю, душа коллектива. Доктор наша, наши медсестры настолько добрые. Очень-очень редко, когда таких встретишь. Зайдите в любой дом в деревне – вам скажут про них так. Очень хорошие.

– Будете вакцинироваться?

– Конечно. Обязательно буду. Жить хочется еще. 68 лет, еще слава богу. Хочется жить. Да и личный пример никто не отменял – персонал Дмитровичской амбулатории привит на 100 %.

Галина Александрова, медсестра-лаборант Дмитровичской амбулатории общей практики:

Детки есть, внуки есть, и хочется защиты, чтобы их не заразить. Для пожилых людей в сельской местности опасность несут как раз дети – они могут и не подозревать, что стали переносчиками вируса. Татьяна Колб:

Конечно, спрашивают родители, будет ли вакцинация детей, можно ли. Пока что мы прививаем всех, кто старше 18.

Есть и те, кто уже интересуется ревакцинацией. Для этого в агрогородок специально привозят вакцину «Спутник Лайт». Семья Русланы Бойко переехала семь лет назад из Донецкой области, и хозяйке агроусадьбы всегда найдется, что ответить антиваксерам.

Руслана Бойко:

Человечество выжило только благодаря вакцинам. Мы победили все эпидемии, и я верю, что вакцина поможет нам побороть эту напасть, которая нас постигла. Очень я благодарна Минздраву за то, что нас – пожалуйста, приезжайте – зовут, уведомляют, что есть вакцина. Это очень дорогого стоит. Поверьте мне, в Украине с этим дело обстоит намного серьезнее и хуже. В Беларуси все-таки переживают за граждан и заботятся об их здоровье.

Борис Годунов:

Мы верим в то, что вакцинация дает определенный результат положительный и будем ревакцинироваться. Всех призываем, всех уговаривать не можем, а приглашаем на вакцинацию.