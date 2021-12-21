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Те, кто были ярыми противниками, сами приходят. На что идут медики в деревнях, чтобы вакцинировать местных?

21 декабря 2021 19:24
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Новости Беларуси. Ковид в Беларуси ослабил напор. В стране устойчиво снижается количество новых случаев заболевания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свой эффект дает и вакцинация. Полный курс иммунизации прошли почти 3,5 миллиона белорусов. Личный пример, звонки, напоминания и даже визиты на дом.

На что идут медики в сельской местности, чтобы вакцинировать местных жителей – репортаж Кристины Протосовицкой.

Те, кто были ярыми противниками, сами приходят. На что идут медики в деревнях, чтобы вакцинировать местных?-1

Симптомов простуды никаких нет? Насморк, кашель не беспокоит? Хорошо.

Те, кто были ярыми противниками, сами приходят. На что идут медики в деревнях, чтобы вакцинировать местных?-4

Работница местного сельхозпредприятия Галина Хмара пришла завершить вакцинацию. Когда коллективно прививали в хозяйстве, как раз болела. А в канун Нового года хочет быть здоровой – в городе бабушку уже заждались внуки.

Те, кто были ярыми противниками, сами приходят. На что идут медики в деревнях, чтобы вакцинировать местных?-7

Галина Хмара, жительница агрогородка Дмитровичи:
Мы старались с мужем меньше бывать в городе, меньше бывать в больших людных местах, потому что все-таки возраст уже. Для того чтобы не болеть, сделала вакцину. Делали китайскую. Она, говорят, полегче переносится пожилыми людьми.

Те, кто были ярыми противниками, сами приходят. На что идут медики в деревнях, чтобы вакцинировать местных?-10

По словам медиков, сейчас наступил благоприятный период для вакцинации, когда общая заболеваемость снизилась. В Дмитровичах доступны все вакцины: для «Спутника V», который требует заморозки, холодовую цепочку в термобоксах выстраивают от райбольницы – количество доз рассчитывают строго на число записавшихся.

Те, кто были ярыми противниками, сами приходят. На что идут медики в деревнях, чтобы вакцинировать местных?-13

Татьяна Колб, заведующая Дмитровичской амбулаторией общей практики:
Люди, которые были ярыми противниками, после болезни, после того, как они попали в больницу, находились на кислороде, сами первым делом приходят и говорят: доктор, а когда мне уже можно прививаться? Еще у нас большая проблема в том, что пожилые люди и не против, они хотят привиться, записываются. А потом перезванивают и говорят: дети нас отговорили. Говорят: не нужно, зачем тебе?

Те, кто были ярыми противниками, сами приходят. На что идут медики в деревнях, чтобы вакцинировать местных?-16

В сельской местности, с одной стороны, сарафанное радио разносит вести со скоростью полета сороки, а с другой, есть и коллективное упрямство в вопросах вакцинации. Сперва местные медики начинали по старинке – объявления. А дальше в ход пошли ежедневные звонки группам риска и личные визиты. Местная жительница Нина Нигериш только переболела коронавирусом. Говорит, теперь надежда на вакцину. В помощь и авторитет врача. За три года Татьяна Колб уже успела стать своей.

Те, кто были ярыми противниками, сами приходят. На что идут медики в деревнях, чтобы вакцинировать местных?-19

Нина Нигериш, жительница агрогородка Дмитровичи:
Зайдешь это свои люди. Они настолько хорошо… И встретят, и посоветуют, и скажут. Говорю, душа коллектива. Доктор наша, наши медсестры настолько добрые. Очень-очень редко, когда таких встретишь. Зайдите в любой дом в деревне вам скажут про них так. Очень хорошие.
Будете вакцинироваться?
Конечно. Обязательно буду. Жить хочется еще. 68 лет, еще слава богу. Хочется жить.

Да и личный пример никто не отменял – персонал Дмитровичской амбулатории привит на 100 %.

Те, кто были ярыми противниками, сами приходят. На что идут медики в деревнях, чтобы вакцинировать местных?-22

Галина Александрова, медсестра-лаборант Дмитровичской амбулатории общей практики:
Детки есть, внуки есть, и хочется защиты, чтобы их не заразить.

Для пожилых людей в сельской местности опасность несут как раз дети – они могут и не подозревать, что стали переносчиками вируса.

Татьяна Колб:
Конечно, спрашивают родители, будет ли вакцинация детей, можно ли. Пока что мы прививаем всех, кто старше 18.

Те, кто были ярыми противниками, сами приходят. На что идут медики в деревнях, чтобы вакцинировать местных?-25

Есть и те, кто уже интересуется ревакцинацией. Для этого в агрогородок специально привозят вакцину «Спутник Лайт». Семья Русланы Бойко переехала семь лет назад из Донецкой области, и хозяйке агроусадьбы всегда найдется, что ответить антиваксерам.

Те, кто были ярыми противниками, сами приходят. На что идут медики в деревнях, чтобы вакцинировать местных?-28

Руслана Бойко:
Человечество выжило только благодаря вакцинам. Мы победили все эпидемии, и я верю, что вакцина поможет нам побороть эту напасть, которая нас постигла. Очень я благодарна Минздраву за то, что нас пожалуйста, приезжайте зовут, уведомляют, что есть вакцина. Это очень дорогого стоит. Поверьте мне, в Украине с этим дело обстоит намного серьезнее и хуже. В Беларуси все-таки переживают за граждан и заботятся об их здоровье.

Те, кто были ярыми противниками, сами приходят. На что идут медики в деревнях, чтобы вакцинировать местных?-31

Борис Годунов:
Мы верим в то, что вакцинация дает определенный результат положительный и будем ревакцинироваться. Всех призываем, всех уговаривать не можем, а приглашаем на вакцинацию.

Те, кто были ярыми противниками, сами приходят. На что идут медики в деревнях, чтобы вакцинировать местных?-34

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Больше двух десятков деревень и почти полторы тысячи жителей под присмотром местного врача общей практики. Это их общий интерес, чтобы не болели. Вакцинацию в Дмитровичах прошла половина населения. А до конца года здесь, как и в целом в Каменецком районе, планируют получить желаемые 60 % для коллективного иммунного ответа, чтобы ничего не могло омрачить праздник.

# Вакцинация # общество # Галина Хмара # Татьяна Колб # Нина Нигериш # Галина Александрова # Руслана Бойко # Борис Годунов # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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