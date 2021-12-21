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Хотите гид по заповеднику или музею? Вот какие проекты разработали студенты на гомельском хакатоне

21 декабря 2021 19:12
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Новости Беларуси. Для туристов и не только. Гомельские экологи вместе с айтишниками разработали полезные мобильные приложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эко-хакатон «Зеленая долина» длился два месяца, в нем участвовали 30 человек. В финал вышли три стартапа от студентов и преподавателей геолого-географического факультета.

Подробнее о них расскажет Анна Корольчук.

Хотите гид по заповеднику или музею? Вот какие проекты разработали студенты на гомельском хакатоне-1

Татьяна Мележ, старший преподаватель факультета геологии и географии Гомельского университета имени Ф. Скорины:
Минерал сильвин с простой химической формулой KCl. Это минерал из белорусского месторождения в Солигорске. В нашем приложении есть информация, можно подробно почитать о происхождении минерала, его практическом значении и крупнейших месторождениях не только в Беларуси, но и в мире.

Хотите гид по заповеднику или музею? Вот какие проекты разработали студенты на гомельском хакатоне-4

Идею создания цифровой версии геологического музея преподаватели факультета вынашивали давно. В октябре появилась реальная возможность воплотить ее в жизнь. Вместе со студентами стали собирать не только электронную базу экспонатов, но и наполнять другие разделы.

Хотите гид по заповеднику или музею? Вот какие проекты разработали студенты на гомельском хакатоне-7

Татьяна Мележ:
У нас порядка 300 экспонатов, мы постарались охватить все, все экспонаты. Плюс есть еще экспозиция «Этапы развития жизни на Земле». Там информация будет колоссальная: и текстовые данные, и фотоматериалы. Один из интересных разделов называется «Литотерапия» – лечение камнем. Представлены образцы минералов и краткая информация: от какой болезни, какого недуга тот или иной минерал может помочь.

Хотите гид по заповеднику или музею? Вот какие проекты разработали студенты на гомельском хакатоне-10

Проект стал одним из финалистов конкурса «Зеленая долина». На базе университета Скорины соединились айти и науки о земле. Экологи и географы предлагали идеи по охране природы, улучшению городской среды и развитию туризма. Жюри отобрало три наиболее перспективных проекта и передало их программистам. Примечательно, что студенты выступали и заказчиками, и исполнителями. Создавали мобильные приложения учащиеся физического и математического факультетов. С бизнес-анализом и программированием им помогали эксперты крупной IT-компании.

Хотите гид по заповеднику или музею? Вот какие проекты разработали студенты на гомельском хакатоне-13

Лави Ицхаки, начальник отдела гомельского центра разработок международного холдинга:
Все в мире пытаются как-то помочь улучшить нашу природу. И, увидев желание студентов улучшиться, студентов-программистов, которые хотят что-то сделать, научиться, мы взяли на себя всю помощь для связи между инициаторами идеи и исполнителями. Это помогает студентам, которые выбрали своей будущей профессией программирование. Они смогут понимать заказчика, как с ним общаться, все стадии проекта от инициации до завершения.

Работа над проектами стала возможностью для ребят показать свои таланты, а работодателю – присмотреть перспективные молодые кадры.

Хотите гид по заповеднику или музею? Вот какие проекты разработали студенты на гомельском хакатоне-16

Анна Корольчук, корреспондент:
Еще один проект – это электронный гид по заказнику «Выдрица». В мобильном приложении есть виртуальная карта, на которой отмечены основные точки маршрута с описаниями. Есть информация о краснокнижных обитателях и редких видах растений.

Хотите гид по заповеднику или музею? Вот какие проекты разработали студенты на гомельском хакатоне-19

Сейчас в заказнике разработано четыре зеленых маршрута и две экологические тропы. Стартап-идея приложения принадлежит выпускницам геолого-географического факультета.

Хотите гид по заповеднику или музею? Вот какие проекты разработали студенты на гомельском хакатоне-22

Татьяна Демченко, специалист-эколог республиканского заказника «Выдрица»:
Территория заказника очень большая, а постоянного экскурсовода у нас нет. У нас очень много организованных туристов, которые хотят путешествовать самостоятельно. Для этого мы решили сделать приложение, которое поможет им проходить маршруты самостоятельно.

Хотите гид по заповеднику или музею? Вот какие проекты разработали студенты на гомельском хакатоне-25

Татьяна Брель, учитель гимназии Ветки:
Много интересного в нашем приложении. Это QR-коды, которые можно отсканировать на маршрутах – там размещены информационные стенды. То есть туристу не нужно искать информацию, он может ее найти сразу на маршрутах.

Хотите гид по заповеднику или музею? Вот какие проекты разработали студенты на гомельском хакатоне-28

Проект стал безоговорочным победителем эко-хакатона. В планах – добавить аудиогид и восемь новых маршрутов с интересными фактами.

# Экология # общество # Татьяна Мележ # Лави Ицхаки # Анна Корольчук # Татьяна Демченко # Татьяна Брель # Фотофакт

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