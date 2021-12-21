Хотите гид по заповеднику или музею? Вот какие проекты разработали студенты на гомельском хакатоне

Новости Беларуси. Для туристов и не только. Гомельские экологи вместе с айтишниками разработали полезные мобильные приложения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эко-хакатон «Зеленая долина» длился два месяца, в нем участвовали 30 человек. В финал вышли три стартапа от студентов и преподавателей геолого-географического факультета. Подробнее о них расскажет Анна Корольчук.

Татьяна Мележ, старший преподаватель факультета геологии и географии Гомельского университета имени Ф. Скорины:

Минерал сильвин с простой химической формулой KCl. Это минерал из белорусского месторождения в Солигорске. В нашем приложении есть информация, можно подробно почитать о происхождении минерала, его практическом значении и крупнейших месторождениях не только в Беларуси, но и в мире.

Идею создания цифровой версии геологического музея преподаватели факультета вынашивали давно. В октябре появилась реальная возможность воплотить ее в жизнь. Вместе со студентами стали собирать не только электронную базу экспонатов, но и наполнять другие разделы.

Татьяна Мележ:

У нас порядка 300 экспонатов, мы постарались охватить все, все экспонаты. Плюс есть еще экспозиция «Этапы развития жизни на Земле». Там информация будет колоссальная: и текстовые данные, и фотоматериалы. Один из интересных разделов называется «Литотерапия» – лечение камнем. Представлены образцы минералов и краткая информация: от какой болезни, какого недуга тот или иной минерал может помочь.

Проект стал одним из финалистов конкурса «Зеленая долина». На базе университета Скорины соединились айти и науки о земле. Экологи и географы предлагали идеи по охране природы, улучшению городской среды и развитию туризма. Жюри отобрало три наиболее перспективных проекта и передало их программистам. Примечательно, что студенты выступали и заказчиками, и исполнителями. Создавали мобильные приложения учащиеся физического и математического факультетов. С бизнес-анализом и программированием им помогали эксперты крупной IT-компании.

Лави Ицхаки, начальник отдела гомельского центра разработок международного холдинга:

Все в мире пытаются как-то помочь улучшить нашу природу. И, увидев желание студентов улучшиться, студентов-программистов, которые хотят что-то сделать, научиться, мы взяли на себя всю помощь для связи между инициаторами идеи и исполнителями. Это помогает студентам, которые выбрали своей будущей профессией программирование. Они смогут понимать заказчика, как с ним общаться, все стадии проекта от инициации до завершения. Работа над проектами стала возможностью для ребят показать свои таланты, а работодателю – присмотреть перспективные молодые кадры.

Анна Корольчук, корреспондент:

Еще один проект – это электронный гид по заказнику «Выдрица». В мобильном приложении есть виртуальная карта, на которой отмечены основные точки маршрута с описаниями. Есть информация о краснокнижных обитателях и редких видах растений.

Сейчас в заказнике разработано четыре зеленых маршрута и две экологические тропы. Стартап-идея приложения принадлежит выпускницам геолого-географического факультета.

Татьяна Демченко, специалист-эколог республиканского заказника «Выдрица»:

Территория заказника очень большая, а постоянного экскурсовода у нас нет. У нас очень много организованных туристов, которые хотят путешествовать самостоятельно. Для этого мы решили сделать приложение, которое поможет им проходить маршруты самостоятельно.

Татьяна Брель, учитель гимназии Ветки:

Много интересного в нашем приложении. Это QR-коды, которые можно отсканировать на маршрутах – там размещены информационные стенды. То есть туристу не нужно искать информацию, он может ее найти сразу на маршрутах.