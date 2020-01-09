Те, кем гордится вся Беларусь. В Минске вручают премии «За духовное возрождение»

Это настоящие подвижники, которые прославляют нашу страну. С некоторыми из лауреатов премии «За духовное возрождение» и спецпремий деятелям культуры и искусства, а также тех, кто взошёл на «Белорусский спортивный Олимп», мы уже успели познакомить наших зрителей. Теперь предлагаем стать ближе к этому яркому событию и ждём последнюю информацию из Дворца Республики. На связь со студией выходит наш корреспондент Алёна Сырова.