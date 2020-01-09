Становятся бабушками для сирот, поют в деревнях и учат вязанию. Кому и как помогают пожилые волонтёры

В программе «Центральный регион» знакомимся с людьми, которые привыкли делать добро, не требуя ничего взамен.

Ежегодно 5 декабря отмечается Всемирный День волонтёров. В Минской области – несколько десятков добровольных дружин и команд, готовых прийти на помощь в любое время. Волонтёры из Фаниполя со временем не считаются: весь день распланирован. И первая задача – проведение праздничного мероприятия для людей с ограниченными возможностями. Две даты – День волонтёра и День инвалида находятся совсем рядом. И это неспроста. Ведь тандем нуждающегося и готового помочь – неразрывен.

Для этих женщин выступление перед большой публикой уже не вызывает волнения. Волонтерский отряд «Веселуха» существует пять лет при филиале Дзержинского территориального центра социального обслуживания в Фаниполе. В составе – 25 женщин в «серебряном» возрасте. Пожилым и людям с ограниченными возможностями они помогают музыкой. Виктория Романович, директор Дзержинского территориального центра социального обслуживания населения:

У нас сейчас 25 пожилых волонтёров. В этом году они оказали помощь 973 пожилым людям. Человек в любой момент может позвонить, и к нему придет человек с добром, помощью. И за это абсолютно ничего не попросит, потому что он волонтер. У нас есть 4 дома социальных услуг в отдаленных населенных пунктах, куда с удовольствием выезжает волонтерский отряд «Веселуха».

Инициатор создания волонтёрского клуба и теперь уже его руководитель – Людмила Тимофеевна Туля. Своей помощью женщина делиться привыкла. Когда-то была председателем ветеранской организации. Так что подход к пожилым людям знает. Своей командой гордится. Такую творческую работу называет – музыкальной терапией. Людмила Туля, руководитель волонтёрского клуба «Веселуха»:

Поём мы в обыкновенных домах. В каждой деревне есть староста, туда собираются люди, и мы исполняем песни. И по заявкам можем попеть. Стараемся выбирать песни веселые, душевные. На праздники деревни нас приглашают, выступаем на отчетных концертах. Концерт выходного дня в Дзержинске нам сказал один мужчина: «Надо же! Без фонограммы, вживую и бесплатно! Да такие красивые!».

Волонтёры клуба «Веселуха» – это в прошлом учителя, медики, культработники, психологи. Активный образ жизни не ушёл даже с годами. Все женщины творческие. Свои знания и таланты реализуют в клубе. Кто-то проводит занятия по танцам, другой психологические тренинги, есть свои мастерицы и даже писательницы. Так, Тамара Кощево исполняет авторские песни. С музыкой связана с детства. Тамара Кощево, участница волонтёрского клуба «Веселуха»:

Создали центр – это такое большое благо для жителей нашего города! Все ученые и музыковеды доказали, ведь музыка и здоровью помогает, и развивает гармонично детей. Не зря же говорят, музыка строить и петь помогает. Она оздоравливает. Очень хорошо, что у нас в стране волонтерское движение развито – это развивает доброту. Занимаясь этой деятельностью, люди сами духовно растут. Это же важно – и побеседуешь с больным человеком, расскажешь – они рассказывают какую-то историю. Поздравляем юбиляров, достойных людей. Даришь теплоту и сам этим теплом подогреваешься. Поэтому очень важно, и молодежь к этому делу еще приобщается. Больше доброты в мире – меньше будет зла. Волонтёрский коллектив везде встречают с радостью, как своих, родных людей. Клуб поддерживает связи с различными домами-интернатами и не только своего района. Волонтёры посещают храмы, совместно проводят акции с ребятами из Союза молодёжи. А осенью к началу учебного года вручают школьные портфели нуждающимся вместе с байкерами.

Людмила Туля:

В Дзержинске у нас оказался байкерский клуб. Мы здесь и чай пили с ними. Когда они ехали из Дзержинска, стоял такой грохот – слетелось пол-Фаниполя ребятишек. Они нам дали посидеть – есть даже фотографии, где мы на байках сидим. Мы решили завязать с ними дружбу, и летом куда-нибудь с ними поедем. Снова с песней. Волонтёрский клуб «Веселуха» навестил жительницу Фаниполя – Нину Константиновну Теребову. Тем более что повод значимый: женщине исполнилось 97 лет. И это не разовый визит. Волонтёры поздравляют её практически со всеми праздниками, всегда готовы оказать помощь. Но в доме у пенсионерки есть личный волонтёр. За женщиной присматривает невестка. Она, в свою очередь, хоть и рассталась с мужем давно, оставить свекровь в полном одиночестве не смогла.

Ольга Теребова, жительница Фаниполя:

Для меня это близкий человек. Она мне помогала, когда моя мама болела. Они мне помогала в трудные минуты тоже, она помогала внуков растить. Мы были всегда вместе, и я не могу ее кому-то оставить. Старость я должна досмотреть, потому что я ей очень благодарна. Бывает всякое, бывает и тяжело. Но это жизнь, поэтому надо к этому относиться спокойно и поддерживать всегда этого человека. Потихоньку подбадриваю ее. Покапризничает, и ничего!

Виктор Феоктистов, председатель районного совета ветеранов:

У нас в районе всего проживает в настоящий момент 28 ветеранов Великой Отечественной войны. Нина Константиновна – труженик Великой Отечественной войны – ковала победу. Поэтому мы стараемся поздравлять с днем рождения. Я, вообще, считаю, что наши ветераны – это «золотой фонд» жителей республики. Это их ум, опыт и душевность. И они вот это передают и молодежи при беседах. У нас уже мало ветеранов, которые могут выйти в школу, но дети приходят. Но есть еще некоторые, кто приходит в школу и выступают. Сразу после поздравлений волонтёры отправляются по следующему адресу. Валентину Николаевну Мощелуеву помощники знают давно. Особенно близкие отношения у пенсионерки сложились с волонтёром клуба «Веселуха» – Анной Крощенко. Женщины не только соседи, но и почти одна семья. Все проблемы решают сообща. Так как волонтёр по образованию медсестра, то для Валентины Николаевны она первая скорая помощь.

Валентина Мощелуева, жительница Фаниполя:

40 лет мы с ней общаемся. В этом году, вообще, было, и супругу спасибо, – 3-4 месяца возили меня к зубному – все зубы выпали, разболелись корни. Пришлось все удалять.

Анна Крощенко, участница волонтёрского клуба «Веселуха»:

Измеряем давление, таблеточку. Посидим, поговорим. От территориального центра пенсионерка получает помощь социального работника. И если делом помогают старшие, то словом – только начинающие. Волонтёры БРСМ также посещают пожилых людей и оказывают помощь в домашних делах. В команде молодёжи в Минской области насчитывается почти 50 тысяч ребят. Именно волонтёрское движение пользуется особой популярностью. Более 4 тысяч школьников и студентов состоят в клубе «Доброе сердце».

Жустина Красовская, ученица Фанипольской средней школы №1:

Кто нуждается, мы ходим, помогаем, заряжаем улыбками, добром. Разговариваем с инвалидами и их мамами. Делаем им своими руками открытки. Стихи. Танцуем, играем. Это само по себе как-то нравится. Лев Ефимов, ученик Фанипольской средней школы №1:

Я знаю, что в Минске волонтерство очень сильно развито. Когда проходили Европейские игры, на улицах было очень много волонтеров. Мне бы хотелось вступить в их ряды. Мне нравится помогать людям, меня с детства так воспитали.

В Минской области работает 23 территориальных центра социального обслуживания. При них действуют различные волонтёрские клубы. Помощь оказывают одиноким, пожилым, инвалидам, детям-сиротам, бывшим заключенным, пострадавшим от домашнего насилия и оказавшимся в других трудных ситуациях. Центры предоставляют социальных работников, сиделок и нянь. Всего помощь на дому получают свыше 21 тысячи граждан.

Людмила Ващило, начальник управления государственной и социальной поддержки комитета по труду занятости и социальной защите Миноблисполкома:

С 2000-х годов, когда при территориальных центрах стали организовываться отделения дневного пребывания, для молодых инвалидов, для пожилых граждан, у нас образовалась ячейка активных пожилых людей, которые просто захотели делать добро. Уже в 2009 году все это движение приобрело масштаб – был дан старт проекту «Равный равному». И очень активно включились в это волонтерское движение пожилые люди. На сегодня у нас около 500 волонтеров. Последние данные – 491 человек, но эти данные постоянно меняются, потому что к нашим активным пожилым людям присоединяются и другие. 95 % – это, конечно, женщины, но есть у нас и «сильный пол». Средний возраст волонтеров – 68 лет. Самому молодому из наших – 58. И самым возрастным – под 90 лет. Есть у нас два волонтера – Вилейка и Пуховичи – почтенного возраста, но которые продолжают активно с нами сотрудничать и работать. У каждого волонтёра – свои подопечные. Им оказывают не только моральную поддержку, но и проводят занятия по различным направлениям. Сейчас особенно популярна компьютерная грамотность. Главная же задача – особое внимание каждому.

Людмила Ващило:

Наверное, с 2010 года активно стали оказывать помощь наши бабушки и дедушки не только пожилым и одиноким, но и стали общаться с детьми. Они посещают детские дома-интернаты, СПЦ. И самое ценное, как они говорят, что их стали называть «наши бабушки». Те, у кого по какой-то причине нет внуков, они их получились через деток, с которыми они общаются. А дети, у которых никогда не было бабушки и дедушки, например, сироты, они имеют опыт общения. Наши волонтеры «серебряного» возраста стали активно сотрудничать уже и с молодежью. И 5 ноября мы провели форум «Связь поколений», на котором встретились активные представители волонтеров «серебряного» возраста и наша молодежь. Уже они говорят о том, чтобы делать смешанные группы при волонтерстве, чтобы приходили домой и оказывали помощь сразу несколько поколений. Этот форум и привёл к недельной акции под названием «Марафон добрых дел». Каждый день волонтёры посветили определённому направлению. Стартовала акция помощи пожилым людям. Её дополнят дни помощи детям и дни экологического волонтёрства.

Помимо заботы о людях волонтёры Минщины обеспечивают порядок и чистоту на культурно-значимых и исторических местах. Территория мемориальной усадьбы Якуба Коласа, в 10 километрах от Столбцов. Это место – не только туристический объект, но и память об известном белорусском писателе. Которую хранят волонтёры и призывают остальных уважать историю. Между мемориальной усадьбой и волонтёрами Столбцовского территориального центра давние связи. Ежегодно здесь наводят порядок. Комплекс находится в лесном массиве. Поэтому работы хватает как летом, так и зимой. Сегодня в составе волонтёров две команды: молодёжь от БРСМ и старшее поколение от клуба «Проводники добра». Алла Бабицкая в волонтёрстве нашла главное – чувство, что, несмотря на возраст, ты ещё нужен. Пенсионерка активно принимает участие в различных акциях. Вот и сегодня от работы получает удовольствие.

Алла Бабицкая, участница волонтёрского клуба «Проводники добра»:

Работают у нас различные направления. Мы посещаем больных людей на социальных койках в больницах, мы работаем с детскими садами, со школами – это, в основном, учителя-пенсионеры. Мы работаем с детками-инвалидами. Учим их народному творчеству, бисероплетению, вязанию, чтобы дети были заняты. Что такое – быть на пенсии: чувствовать, что ты ненужный человек? Меня пригласили, и я очень благодарна. Говорят: «Тебе 81 год, зачем тебе это надо?». Я говорю: «Вы что? Нельзя поникать, нельзя сидеть дома! Надо наоборот выходить». Я сейчас общаюсь хорошо с соседями. У меня хорошая библиотека дома, и я помогаю. Подсказываю. Я им услугу оказываю, а мне помогают в моем возрасте. И я очень благодарна. А сидеть дома пенсионеру дома без общения с людьми нельзя. Александр Жуковский, участник волонтёрского клуба «Проводники добра»:

Здесь есть люди старше меня по возрасту, и у них есть желание общаться. И как-то, честное слово, заражаешься даже. И молодежь сегодня с нами. Все работают, все улыбаются. Такой экологический день, действительно, стал хорошим примером общей работы волонтёров разного поколения. От Союза молодёжи подключились ребята из первичных профсоюзных организаций. А их в районе более 70. На Столбцовщине волонтёрское движение живёт уже 10 лет. В составе добровольных дружин – 90 школьников и студентов, и более 50 представителей работающей молодёжи. Не учитывая профессиональные пути, они не скупятся на безвозмездную помощь.

Полина Высоцкая, первый секретарь первичной организации районного центра гигиены и эпидемиологии:

Это, во-первых, гордость за себя, свой коллектив. Особенно, когда нас показывают, о нас печатают в районных изданиях, на сайтах публикуют, по радио о нас говорят. Это очень приятно, и хочется продолжать. Егор Подольский, первый секретарь Столбцовского районного комитета БРСМ:

Недавно были подведены областные итоги «Волонтер года-2019», и одна из первичных организаций нашего района, СШ №3 г. Столбцы завоевала награду как лучшая организация волонтеров. Кроме того у нас были отмечены грамотами и благодарностями наши ребята. Мы решили привлечь работающую молодежь. В Белорусский союз молодёжи каждый приходит по-разному. Кто-то начинает свой путь уже в школьном возрасте, других интересует активная студенческая жизнь. Но главное, что каждый свой выбор делает осознанно. И на этом моменте хорошо срабатывает статус БРСМ. Представить сейчас любое районное или областное мероприятие без ребят в красных майках и кепках уже невозможно. Кирилл Шик, первый секретарь Минского областного комитета БРСМ:

Каждый год есть наши волонтеры, которые занимают первые места на республиканском конкурсе волонтеров. У нас есть три человека, которые заняли за личный вклад первое место на Республиканском конкурсе волонтеров «Доброе сердце». Я бы хотел отметить Минский район – там очень активное волонтерское движение. На этих волонтеров кладется огромная нагрузка. Отметим, что у нас развито волонтерское движение и в Солигорском районе. Они занимаются экологией – популяризуют постоянно раздельный сбор мусора.

Завершился волонтёрский экологический день экскурсией по мемориальной усадьбе. Кстати, государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа недавно отметил 60-летие. Филиал в Столбцах уже посетили представители почти 50 стран. Сегодня же гостями усадьбы стали волонтёры, воспитанники дома-интерната и люди с инвалидностью. Евгений Шавель, заведующий филиалом государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа:

У нас разрабатывается туристический маршрут «Утраченное наследие», который будет связывать «Альбуть» со станцией электрички «Тёмные Ляды». Туристический маршрут должен связать полностью все эти наши объекты. И это не просто автомобильные маршруты. Это должны быть и велосипедные маршруты. Именно в «Альбути» разрабатывается экологическая тропа здоровья.