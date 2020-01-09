«Едешь, как будто по небу». Самый высокий каток открыли в Гродно

Новости Беларуси. Тёплая зима не повод отказываться от уличных катаний на коньках. Так решили в Гродно и сделали самый высокий каток в стране – на крыше здания исторического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На высоте больше 20 метров расположилась площадка с искусственным покрытием, которое не подвержено влиянию температур. Такой «лёд» менее скользкий и хорошо подходит для новичков. В помощь и специальный инвентарь под названием «ассистент фигуриста».

Рядом расположился прокат коньков, но пустят и со своей парой. Идея с катком на крыше пришлась по вкусу, в первую очередь, школьникам, у которых сейчас зимние каникулы. Здесь и первые шаги на льду, и оригинальные селфи на фоне королевского города с высоты птичьего полёта.

Анна Ландяк, жительница Гродно:

Кататься умею не очень, но впечатления очень хорошие, мне тут очень понравилось. Находимся на крыше такого красивого города, захватывающее ощущение, очень приятно тут находиться и очень весело.





Полина Балашко, жительница Гродно:

Я катаюсь второй раз, мне просто нравится кататься. Тут красиво, тут просто едешь, как будто по небу.