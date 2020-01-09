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«Едешь, как будто по небу». Самый высокий каток открыли в Гродно

09 января 2020 07:26
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Новости Беларуси. Тёплая зима не повод отказываться от уличных катаний на коньках. Так решили в Гродно и сделали самый высокий каток в стране – на крыше здания исторического центра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Едешь, как будто по небу». Самый высокий каток открыли в Гродно-1

«Едешь, как будто по небу». Самый высокий каток открыли в Гродно-3

На высоте больше 20 метров расположилась площадка с искусственным покрытием, которое не подвержено влиянию температур. Такой «лёд» менее скользкий и хорошо подходит для новичков. В помощь и специальный инвентарь под названием «ассистент фигуриста».

«Едешь, как будто по небу». Самый высокий каток открыли в Гродно-6

Рядом расположился прокат коньков, но пустят и со своей парой. Идея с катком на крыше пришлась по вкусу, в первую очередь, школьникам, у которых сейчас зимние каникулы. Здесь и первые шаги на льду, и оригинальные селфи на фоне королевского города с высоты птичьего полёта. 

«Едешь, как будто по небу». Самый высокий каток открыли в Гродно-9

«Едешь, как будто по небу». Самый высокий каток открыли в Гродно-11

Анна Ландяк, жительница Гродно:
Кататься умею не очень, но впечатления очень хорошие, мне тут очень понравилось. Находимся на крыше такого красивого города, захватывающее ощущение, очень приятно тут находиться и очень весело. 

Полина Балашко, жительница Гродно:
Я катаюсь второй раз, мне просто нравится кататься. Тут красиво, тут просто едешь, как будто по небу. 

«Едешь, как будто по небу». Самый высокий каток открыли в Гродно-14



По вечерам волшебную атмосферу на крыше создаёт иллюминация, которая привлекает даже взрослых. На новогодних и рождественских выходных каток бил все рекорды посещаемости. Возможность опробовать лёд не упустили десятки туристов из Литвы, Польши, Англии, Израиля и других стран.

# Хобби # общество # Полина Балашко # Анна Ландяк # Фотофакт

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