«Мы памятаем пра ўсіх салдат». 76-ю годовщину освобождения отметили в д. Зароново Витебского района

Новости Беларуси. 76 лет назад от немецко-фашистских захватчиков была освобождена деревня Зароново Витебского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В январе 44-го почти 180 местных жителей находились в эвакуации, поэтому красноармейцев встречали только хорошо укрепленные позиции немцев. За месяц наши войска продвинулись всего на десяток километров, срезав после Городка Зароновский выступ.

А затем почти полгода не могли подобраться к Витебску. Пока не началась операция «Багратион». Всё это время в 8 километрах от Зароново стоял фронт и велись ожесточённые бои.





Елизавета Семенчукова, экскурсовод Музея истории Зароновского края:

Мы памятаем пра ўсіх салдат, якія загінулі на нашай зямлі. Расказваем пра іх у нашым музеі падчас экскурсій. Яны былі сапраўднымі героямі.

Станислав Никитин, краевед:

За весенне-осеннюю вахту – две их было – было найдено 144 советских бойца. Вместе с этими бойцами было поднято три медали, одну медаль – уже нашли родственников, вручили торжественно. И осталось две медали, родственников которых мы не нашли. Первая – это Копцев Алексей Николаевич, уроженец города Алма-Аты. А вторая – Петров Александр Петрович, уроженец города Дзержинска.