Татьяна Лугина: люди спрашивают, где можно купить качественную белорусскую ткань?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром».
Юлия Артюх, СТВ:
Вы прошли путь от конструктора одежды, были главным инженером. Исполняли обязанности генерального директора «Полесья», в котором начинали. Потом вы стали генеральным директором. Четыре года руководили этим предприятием, и в 2019 году глава государства согласовал вас на должность председателя «Беллегпрома», в составе которого 73 предприятия. Это очень ответственно – женщина-руководитель легкой промышленности. Пройдя по всем ступеням, одной из задач вы тогда ставили для себя, в том числе как идею формирования модного женского официального стиля. Вам удалось что-то реализовать, какие-то шаги сделать? Или какие-то сложности? Обращаясь к вашему луку, мне кажется, все получилось.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Что касается выстраивания работы, то за базовое предприятие мы взяли Минский камвольный комбинат, его дизайн-студию, на базе которой разрабатываются основные виды одежды делового стиля и пошиваются на предприятиях нашей отрасли. Это наш «БелКредо» в Новогрудке, Центр моды из камвольного комбината шьет одежду делового стиля, они достаточно серьезно подходят к данному вопросу. В столице они открыли дополнительный магазин, там делового стиля достаточно. Сегодня форма сотрудничества между «Камволем» и швейными предприятиями в виде размещения заказов недостаточно раскрывает ту задачу, которую мы ставили перед «Камволем» по развитию одежды делового стиля. Для того чтобы углубить эту кооперационную цепочку в какую-то экономику, чтобы мы видели в достаточном количестве, причем на полках не только столичных магазинов, но и региональных, как минимум областных, мы сегодня проводим реорганизацию. У нас идет этап присоединения «БелКредо», где работают замечательные люди, там высококласснейшие швеи. Мы передаем акции «БелКредо» «Камволю», и это предприятие станет производственной площадкой для пошива одежды делового стиля.
Эта реорганизация, о которой я говорю, когда «БелКредо» присоединится, вольется в структуру «Камволя», позволит углубить взаимодействие. То есть все коллекции, которые будут разработаны на «Камволе», 100 % будут отшиваться на «БелКредо», и это позволит еще больше расширить ассортиментный перечень, матрицу деловой одежды, которую мы будем представлять – и мужской, и женской. Может быть, и в детскую потом пойдем. Пока задача – удовлетворить мужчин и женщин на белорусском рынке. Плюс сам «Камволь» параллельно открывает розничные магазины по продаже готовой деловой одежды. В этом году они открыли четыре магазина, еще один магазин мы планируем до конца года открыть на площадке самого «Камволя», с лицевой стороны, где будет представлена как готовая одежда, так и планируем открыть большой отдел тканей. Сегодня реализовывать ткани в розницу тоже необходимо. Люди стали больше шить. Даже ко мне стали поступать заказы из малых городов. Звонят и спрашивают: а где можно в Лиде или в Ивацевичах купить качественную белорусскую ткань? Хотим пошить юбку. Потребность есть, поэтому мы и поставили задачу и специалистам «Камволя» объехать все предприятия, чтобы отработать каждого частника и предложить на полки частного бизнеса ту же камвольную ткань.
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