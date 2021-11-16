Татьяна Лугина: люди спрашивают, где можно купить качественную белорусскую ткань?

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром». Юлия Артюх, СТВ:

Вы прошли путь от конструктора одежды, были главным инженером. Исполняли обязанности генерального директора «Полесья», в котором начинали. Потом вы стали генеральным директором. Четыре года руководили этим предприятием, и в 2019 году глава государства согласовал вас на должность председателя «Беллегпрома», в составе которого 73 предприятия. Это очень ответственно – женщина-руководитель легкой промышленности. Пройдя по всем ступеням, одной из задач вы тогда ставили для себя, в том числе как идею формирования модного женского официального стиля. Вам удалось что-то реализовать, какие-то шаги сделать? Или какие-то сложности? Обращаясь к вашему луку, мне кажется, все получилось.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Что касается выстраивания работы, то за базовое предприятие мы взяли Минский камвольный комбинат, его дизайн-студию, на базе которой разрабатываются основные виды одежды делового стиля и пошиваются на предприятиях нашей отрасли. Это наш «БелКредо» в Новогрудке, Центр моды из камвольного комбината шьет одежду делового стиля, они достаточно серьезно подходят к данному вопросу. В столице они открыли дополнительный магазин, там делового стиля достаточно. Сегодня форма сотрудничества между «Камволем» и швейными предприятиями в виде размещения заказов недостаточно раскрывает ту задачу, которую мы ставили перед «Камволем» по развитию одежды делового стиля. Для того чтобы углубить эту кооперационную цепочку в какую-то экономику, чтобы мы видели в достаточном количестве, причем на полках не только столичных магазинов, но и региональных, как минимум областных, мы сегодня проводим реорганизацию. У нас идет этап присоединения «БелКредо», где работают замечательные люди, там высококласснейшие швеи. Мы передаем акции «БелКредо» «Камволю», и это предприятие станет производственной площадкой для пошива одежды делового стиля.