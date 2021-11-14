Татьяна Лугина: я очень строгий руководитель. Мне кажется, что похожа на Президента

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром». Юлия Артюх, СТВ:

Вы сказали, что закончили колледж, потом поступили в высшее учебное заведение, профильное. Откуда познания в экономике? Вы все так складно рассказываете.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Вы все правильно подметили. В моей карьере был момент, когда я работала главным инженером трикотажной фабрики. После заместителя начальника художественной мастерской. Это были 2000-е годы, когда у нас очень развивался малый бизнес. Особенно, если вы помните, это было в 2000-ые, когда в Бресте, Брестской области открывались частные швейные предприятия очень активно. И очень много с нашего предприятия «Полесье», там работало около 4 500 человек, может, даже больше, ушло очень много конструкторов, дизайнеров в брестские. И у меня тоже тогда была такая идея: почему бы не попробовать либо в частный бизнес уйти, либо вообще что-то свое попробовать открыть. Но мне не хватало экономических знаний. Я понимала, как его надо технически развивать, но без экономики сегодня ни один бизнес… В то время я настроилась, что в обязательном порядке мне нужно поступить в Академию управления при Президенте. У меня если стоит задача, я к ней иду. Юлия Артюх:

Получается, вы сами жизненно к этому пришли, а не в процессе своего карьерного роста. «Раз меня предприятие отучило, я же не могу пойти предать. Надо значит надо»

Татьяна Лугина:

Я хотела осознанно получить экономическую базу знаний. Что касается Академии управления при Президенте, спасибо большое генеральному директору, тогда поддержал мою инициативу. Я и сегодня считаю, что если кто-то на предприятиях желает где-то учиться, в обязательном порядке надо направлять людей повышать уровень компетенции. Когда я училась в Академии управления при Президенте, поставила цель разобраться в заработной плате, нормировании и методиках, какие существуют в стране, и примеры в Евросоюзе тогда изучала. Писала курсовые и дипломную работу именно на мотивации – какие системы премирования сегодня есть в мире, как можно сегодня мотивировать персонал – как рабочее, так среднее и высшее звено. Когда я закончила Академию, были предложения уходить работать в частный бизнес, предлагали много должностей. Но так получилось, что мне предложили потом стать директором трикотажной фабрики. Я такой человек – раз меня предприятие отучило, я же не могу пойти предать. Надо значит надо. Тоже было все новое, 3 тысячи человек на фабрике. Другой уровень ответственности, принятие управленческих решений, формирование производства. Мы как раз начинали первые процессы автоматизации, 1С изучать, выстраивать задания. И после фабрики мне предложили стать генеральным директором, тоже совершенно спонтанно. «Полесье» – предприятие со своей судьбой, есть своя жизненная история. Так получилось, что в 2014 году предприятие вошло в очередное развитие по синусоидам (лучше, хуже, лучше, хуже). В очередной спад получилось так, что руководство, генерального директора сняли, второго не назначили, и мне предложили временно, на месяц, пока будут искать в Минске директора, исполнять обязанности. Конечно, для меня это было очень ответственно, это я сейчас мягко говорю.

Юлия Артюх:

У вас был шок, страх? «Это произошло все случайно» Татьяна Лугина:

У меня был шок. Страха как-то не было, причем это произошло все случайно. Даже вспоминаю тот вечер, это был ноябрь, и у нас планировалось назначить другого человека, который пришел с исполкома, работал там долгие годы начальником управления экономики, потом работал на «Полесье» какой-то период, около 3–5 лет, заместителем генерального директора по экономике. Вроде, все считали, и я считала, что он потенциальный претендент на должность генерального директора, но волей судьбы, некоторых людей, я их до сих пор знаю, приняли решение, хотя мы работали на разных площадках. Помню, тогда как раз не было коммерческого директора. То есть не было двух ключевых фигур на предприятии – генерального директора и коммерческого. И когда меня попросил Николай Васильевич Ефимчик исполнять обязанности – месяц, говорит, поисполняй, мы тут поищем директора, потом назначим. Хорошо. Месяц прошел, второй – никого не находят, время идет. Юлия Артюх:

Уже, видно, наблюдали за вами, как вы справляетесь. Татьяна Лугина:

Я помню этот ноябрь, когда трикотажная фабрика работала, а прядильная стояла из-за отсутствия сырья и денежных средств на покупку нитрона. И меня временно поставили директором. Я помню, это было начало ноября. А большая комиссия должна была приехать 12 декабря, я это очень хорошо помню. Юлия Артюх:

Руки не опускались? У нас было 27 миллиардов долгов перед «Нафтаном». Мы не уехали, пока не решили вопрос

Татьяна Лугина:

Не опускались. Все думали: 12 декабря приедет комиссия, банки, Владимир Ильич Семашко, Брестский облисполком. Тогда должна была приехать достаточно большая группа людей, которая должна выработать механизм стабилизации ситуации на «Полесье». При этом в ноябре люди не ходили на работу. Поэтому мне пришлось сесть в машину, поехать в Новополоцк, к директору «Нафтана» тогда еще, просить его, чтобы мы до 12 декабря доработали – люди же не могут сидеть за свой счет дома – просить его выстроить определенный механизм работы, который ему предложили, чтобы на сумму предоплатных денег он нам отгружал нитрон, чтобы люди хоть немножко могли работать и получать заработную плату, а не уходить в долги. На то время у нас было 27 миллиардов долгов перед «Нафтаном». С первого захода меня не выслушали, отказали. Но мы же приехали из Пинска в Новополоцк – это 600 километров. Как мы можем уехать, ничего не решив? Я говорю: нет, давай подождем обеда, пойдем назад. Мы подождали, пришли опять в приемную. Я говорю: доложите директору, что мы не уедем, пока не решим вопрос. Мы не можем – как месяц люди не будут работать? Нас подождали, мы вошли, вроде как, решили вопрос. И фабрика ноябрь проработала в таком режиме, о котором мы договорились. Я год работала без коммерческого директора – разобралась, что такое договоры, бизнес

Полгода я исполняла обязанности генерального директора, и у меня не было коммерческого. Мне предлагали многие бывшие коммерческие директора свои услуги – приходили, разговаривали. Помню, в декабре какой-то вечер, я долго сидела на работе, думала, читала. Вы понимаете: вход в любую профессию – это двойная нагрузка. Это же такое обилие информации надо прочитать, изучить, проанализировать и выработать свое решение. Я тогда приняла такое решение, что не буду никого брать на коммерческую должность, потому что я новый генеральный директор, неопытный, никогда не была в бизнесе, ничего не продавала, не знаю ни одного контрагента, как строятся процессы реализации. Я была только на фабрике, отвечала только за производство. И если я поставлю человека опытного, который знает все это, я никогда не научусь думать, как надо. Я буду думать его мыслями. Я буду думать, как он, потому что мне принесут своих клиентов, свою уже отработанную систему, свой отработанный рынок. Поэтому надо все понять самой. Юлия Артюх:

Своеобразный у вас подход. Татьяна Лугина:

Я год работала потом без коммерческого директора. Я за этот год практически разобралась, что такое договоры, какие условия есть, что такое бизнес, какие переговоры, кто наши потенциальные клиенты, партнеры, кто может быть дилером и на каких условиях. Для того, чтобы потом быть руководителем и разбираться, надо пройти этот путь, потому что я уверена, что если будут навязывать мнение, как ты сформируешь свое? Юлия Артюх:

А какой вы руководитель? «Мне кажется, что похожа на Президента»