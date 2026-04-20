Магия шерсти. Как теплый арт может стать делом всей жизни

Тактильный, живой, притягательный. Роман с войлоком у Ольги Камелягиной начался с простого женского любопытства. Когда дочь принесла из изостудии брошку цветок, растаяла от милоты и решила попробовать себя в новом жанре.

Творчество ее конек. Выпускница витебского худграфа преподавала в детской студии, занималась дизайном интерьеров. Магия шерсти поглотила. С энтузиазмом окончила курсы, взяла пару мастер-классов, и свершилась чудо. Теплый арт стал делом всей жизни.