Магия шерсти. Как теплый арт может стать делом всей жизни
Тактильный, живой, притягательный. Роман с войлоком у Ольги Камелягиной начался с простого женского любопытства. Когда дочь принесла из изостудии брошку цветок, растаяла от милоты и решила попробовать себя в новом жанре.
Творчество ее конек. Выпускница витебского худграфа преподавала в детской студии, занималась дизайном интерьеров. Магия шерсти поглотила. С энтузиазмом окончила курсы, взяла пару мастер-классов, и свершилась чудо. Теплый арт стал делом всей жизни.
Мне нравится работать с шерстью, потому что масса вариантов. Начиная с палитры и заканчивая методиками увалки. Приятно носить, это всегда приятно дарить. И сам процесс, не побоюсь этого слова, душеспасительный. Мне нравится придумывать, любуюсь потом результат. Я стараюсь не пропускать ни одной ярмарки. И каждый раз ты, как на экзамене, ждешь свою положительную оценку. Стараюсь сделать что-то интересное, новое, чем-то удивить.
Из способного ремесленника Ольга выросла в настоящего дизайнера и сегодня может одеть в войлок с ног до головы. Тот случай, когда сапожник в сапогах: банные шапочки, головные уборы, рукавицы, свитшоты, бомберы, тапочки и даже лоферы. На стиле – не то слово. А главное, красиво, уютно, эксклюзивно. Талантливая мастерица фонтанирует идеями и уже придумывает свои методики. В мечтах создать свою коллекцию одежды.
Подробнее в видео.