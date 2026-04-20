Запад конспектирует интервью Лукашенко – Придыбайло

Противостояние США и Ирана, будущее Североатлантического Альянса и военная риторика ЕС. Свое мнение по этим темам высказал Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT. Белорусский лидер ответил на вопросы американского журналиста Рика Санчеса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Резонансный разговор вызвал значительный отклик в международной информационной среде. Зарубежные издания, в том числе американские, цитируют высказывания белорусского лидера. Сам же Рик Санчес после беседы отметил, что диалог с Александром Лукашенко демонстрирует существование иной реальности, отличной от привычных западных нарративов.

Константин Придыбайло, специальный корреспондент Russia Today:

Интерес к интервью Александра Лукашенко Рику Санчесу, да и любому другому СМИ, которые транслируют выступления, риторику, цитаты Александра Лукашенко за рубеж, на Запад, в частности, интересно вообще всем. Интересно нынешним западным политикам, всяким Урсулам фон дер Ляйен, Каей Каллас и прочим – тем, кого никто не выбирал.

Это интересно потому, что они всегда понимают, что Александр Лукашенко говорит правду. И их задача теперь это все каким-то образом исказить, переврать. И эти люди, конечно, смотрят это интервью, они конспектируют, они будут разбирать каждую цитату. И, конечно, интересно интервью здравым силам: здравым политическим силам, общественным, просто людям интересно.

Потому что многие задаются вопросом, как мощная когда-то Германия, великая когда-то Франция, все другие страны, которые имеют богатейшую историю, огромное количество ресурсов, территорий, живут объективно хуже по всем параметрам, нежели небольшая страна Республика Беларусь, которая находится между Западом и Востоком.

Полная версия интервью находится в открытом доступе, и любой желающий способен самостоятельно ознакомиться с содержанием беседы и составить собственное представление о прозвучавших в ней оценках и заявлениях.

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