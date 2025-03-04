Мы готовим кадры почти для всех областей экономики – директор Борисовского колледжа

От токаря и электромонтера, до швеи и повара. В Борисовском государственном колледже готовят мастеров на все руки. Здесь путевку в жизнь и востребованную во все времена профессию получили десятки тысяч ребят. Какие новые специальности появились в учреждении и насколько популярно профобразование? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Борисовский государственный колледж – одно из самых больших учреждений в Минской области. Здесь широкий спектр специальностей. Много лет выпускают высококвалифицированных специалистов. При необходимости спроса на рынке расширяют список специальностей.

Марина Нестеренко, директор Борисовского государственного колледжа:

Мы осуществляем подготовку рабочих кадров и специалистов практически для всех областей экономики. Это и предприятия легкой промышленности, объекты торговли, общественного питания, это лесное, сельское хозяйство, машиностроение и другие. Также мы осуществляем подготовку на педагогическом отделении – учитель начальных классов, воспитатель дошкольного образования. То есть диапазон наших специальностей, квалификаций достаточно широк. Всего в колледже обучаются 2 021 учащийся, на уровне профессионально-технического образования – 1 300 учащихся, на уровне среднего специального образования на дневной форме – 508 учащихся. И 213 учащихся – это уровень среднего специального образования в заочной форме.

Здесь стараются сделать образовательный процесс глубоким и интересным. Получить рабочую специальность в учреждение приезжает молодежь со всей Минской области. Парикмахеры, визажисты, повара, слесари, электросварщики и операторы связи. Колледж – настоящая кузница кадров. Марина Нестеренко:

Наше учреждение образовано путем реорганизации пяти учреждений профессионального образования Борисова. На уровне профессионально-технического образования у нас идет обучение по 18 специальностям и 32 квалификациям. Главная задача педагогов – подготовка востребованных экономикой кадров. К слову, заказчиками выступают свыше сотни организаций по всей стране. Каждый выпускник обеспечен первым рабочим местом.