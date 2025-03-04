Мы готовим кадры почти для всех областей экономики – директор Борисовского колледжа
От токаря и электромонтера, до швеи и повара. В Борисовском государственном колледже готовят мастеров на все руки. Здесь путевку в жизнь и востребованную во все времена профессию получили десятки тысяч ребят. Какие новые специальности появились в учреждении и насколько популярно профобразование? Узнали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Борисовский государственный колледж – одно из самых больших учреждений в Минской области. Здесь широкий спектр специальностей. Много лет выпускают высококвалифицированных специалистов. При необходимости спроса на рынке расширяют список специальностей.
Марина Нестеренко, директор Борисовского государственного колледжа:
Мы осуществляем подготовку рабочих кадров и специалистов практически для всех областей экономики. Это и предприятия легкой промышленности, объекты торговли, общественного питания, это лесное, сельское хозяйство, машиностроение и другие. Также мы осуществляем подготовку на педагогическом отделении – учитель начальных классов, воспитатель дошкольного образования. То есть диапазон наших специальностей, квалификаций достаточно широк. Всего в колледже обучаются 2 021 учащийся, на уровне профессионально-технического образования – 1 300 учащихся, на уровне среднего специального образования на дневной форме – 508 учащихся. И 213 учащихся – это уровень среднего специального образования в заочной форме.
Здесь стараются сделать образовательный процесс глубоким и интересным. Получить рабочую специальность в учреждение приезжает молодежь со всей Минской области. Парикмахеры, визажисты, повара, слесари, электросварщики и операторы связи. Колледж – настоящая кузница кадров.
Марина Нестеренко:
Наше учреждение образовано путем реорганизации пяти учреждений профессионального образования Борисова. На уровне профессионально-технического образования у нас идет обучение по 18 специальностям и 32 квалификациям.
Главная задача педагогов – подготовка востребованных экономикой кадров. К слову, заказчиками выступают свыше сотни организаций по всей стране. Каждый выпускник обеспечен первым рабочим местом.
Влада Родовская, корреспондент:
Какие специальности сейчас самые востребованные?
Марина Нестеренко:
У молодежи на данный момент востребованы такие специальности, как «Общественное питание» – это квалификация повар-кондитер. На них всегда большой конкурс. Также пользуется большим спросом квалификация «Учитель начальных классов» и «Воспитатель дошкольного образования». Ежегодно у нас достаточно большой конкурс и очень высокий проходной балл. Также два года подряд у нас высоким спросом пользуются такие специальности и квалификации, которые нужны для сельского хозяйства, – это тракторист-машинист сельскохозяйственного профиля. Уже два года подряд у нас конкурс в эти группы. Несмотря на то, что мы всегда набираем по две группы на основе общего базового образования и одну группу – на основе общего среднего образования.
Подробности в видеоматериале.