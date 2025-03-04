Какие цветы подарить на 8 Марта? Спросили флориста о трендах

На прилавках – десятки сортов растений. От классических до экзотических. Подарок можно выбрать на любой вкус и цвет.

Алина Баранова, флорист цветочного салона:

Вообще, цветы выбирают больше сейчас по характеру человека, которому собираются их дарить. Можно выбрать что-то суперяркое и необычное. Например, если личность неординарная и больше оценит необычный букет.

Алина Баранова:

Или что-то нежное, но с каким-то изысканным необычным цветком. В целом многие позиции здесь узнаваемые. Например, это роза. И антуриум, фрезии. Они добавляют интересности букету. Хотя здесь обычные розы, ранункулюсы, то есть многим знакомые цветы.

Но это далеко не все пожелания покупателей. Нередко приходят за определенным редким цветком. Алина Баранова:

Часто хотят какой-то необычный букет из одного вида цветка. Например, стрелиция. Этот цветок похожий на птичку и с него еще стекает немножко сок, потому что в целом как бы это цветущее растение в тропиках. И этот сок привлекает насекомых, которые потом опыляют это растение. Он выглядит суперклассно.

Алина Баранова:

Бывают, собирают букеты из огромных шишек – это протеи, нутаны, банксия. Это тоже выглядит очень характерно.