Какие цветы подарить на 8 Марта? Спросили флориста о трендах

На прилавках – десятки сортов растений. От классических до экзотических. Подарок можно выбрать на любой вкус и цвет.
На прилавках – десятки сортов растений. От классических до экзотических. Подарок можно выбрать на любой вкус и цвет.
Алина Баранова, флорист цветочного салона:
Вообще, цветы выбирают больше сейчас по характеру человека, которому собираются их дарить. Можно выбрать что-то суперяркое и необычное. Например, если личность неординарная и больше оценит необычный букет.
Алина Баранова:
Или что-то нежное, но с каким-то изысканным необычным цветком. В целом многие позиции здесь узнаваемые. Например, это роза. И антуриум, фрезии. Они добавляют интересности букету. Хотя здесь обычные розы, ранункулюсы, то есть многим знакомые цветы.
Но это далеко не все пожелания покупателей. Нередко приходят за определенным редким цветком.
Алина Баранова:
Часто хотят какой-то необычный букет из одного вида цветка. Например, стрелиция. Этот цветок похожий на птичку и с него еще стекает немножко сок, потому что в целом как бы это цветущее растение в тропиках. И этот сок привлекает насекомых, которые потом опыляют это растение. Он выглядит суперклассно.
Алина Баранова:
Бывают, собирают букеты из огромных шишек – это протеи, нутаны, банксия. Это тоже выглядит очень характерно.
Еще один трендовый и беспроигрышный вариант – букет в горшке. Это практичный подарок, который будет украшать дом гораздо дольше. Дополнить можно яркой зеленью.
Алина Баранова:
Это очень хороший свежий вариант для интерьера. Очень модно сейчас стало делать кусочек природы у себя дома. Здесь различные луковичные высажены. Они все распускаются. Кто-то уже в активной стадии, кто-то еще будет распускаться. В целом, это более долгоиграющий вариант, чем букет. В среднем жизнь такой композиции – 1-2 недели. Луковички можно потом высаживать у себя, если есть где, или отдавать бабушкам.
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