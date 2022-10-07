Тарифы на коммунальные услуги и капремонт объектов. О чём говорил Кухарев с коллективом «Мингаза»?

Новости Беларуси. Тарифы на коммунальные услуги, строительство жилья и капремонт объектов. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом предприятия «Мингаз», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Тарифы на коммунальные услуги, строительство жилья и капремонт объектов. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом предприятия «Мингаз», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Мероприятие прошло в формате диалога. В нем приняли участие более 250 человек. Каждый мог задать волнующие вопросы и получить ответы не только от руководства района, но и лично от мэра. Темы обсуждались разные: план застройки города, снос частного сектора и благоустройство.
Вадим Шолоник, генеральный директор УП «Мингаз»:
Такие мероприятия очень важны. Это позволяет коллективу пообщаться напрямую с председателем горисполкома, ознакомить его с теми наработками, с теми видами работ, которые мы сегодня осуществляем, более близко, в такой обстановке, которая позволила бы изучить работу коллектива изнутри.
Евгений Светогор, начальник строительной службы УП «Мингаз»:
Наш город всегда выделялся среди других городов в Беларуси, и не только, и за рубежом, своей чистотой, аккуратностью и опрятностью. И он с каждым годом преувеличивает только то состояние, которое есть. И я хочу сказать огромное спасибо службам города, городским властям, так как город не остановился в своем развитии.
Глава администрации города подробно ознакомился и со спецификой работы «Мингаза». Для него провели экскурсию по предприятию. Здесь работает почти 1 700 человек.