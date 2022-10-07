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Тарифы на коммунальные услуги и капремонт объектов. О чём говорил Кухарев с коллективом «Мингаза»?

07 октября 2022 14:10
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Новости Беларуси. Тарифы на коммунальные услуги, строительство жилья и капремонт объектов. Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев встретился с трудовым коллективом предприятия «Мингаз», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тарифы на коммунальные услуги и капремонт объектов. О чём говорил Кухарев с коллективом «Мингаза»?-1

Мероприятие прошло в формате диалога. В нем приняли участие более 250 человек. Каждый мог задать волнующие вопросы и получить ответы не только от руководства района, но и лично от мэра. Темы обсуждались разные: план застройки города, снос частного сектора и благоустройство.

Тарифы на коммунальные услуги и капремонт объектов. О чём говорил Кухарев с коллективом «Мингаза»?-4

Вадим Шолоник, генеральный директор УП «Мингаз»:
Такие мероприятия очень важны. Это позволяет коллективу пообщаться напрямую с председателем горисполкома, ознакомить его с теми наработками, с теми видами работ, которые мы сегодня осуществляем, более близко, в такой обстановке, которая позволила бы изучить работу коллектива изнутри.

Тарифы на коммунальные услуги и капремонт объектов. О чём говорил Кухарев с коллективом «Мингаза»?-7

Евгений Светогор, начальник строительной службы УП «Мингаз»:
Наш город всегда выделялся среди других городов в Беларуси, и не только, и за рубежом, своей чистотой, аккуратностью и опрятностью. И он с каждым годом преувеличивает только то состояние, которое есть. И я хочу сказать огромное спасибо службам города, городским властям, так как город не остановился в своем развитии.

Тарифы на коммунальные услуги и капремонт объектов. О чём говорил Кухарев с коллективом «Мингаза»?-10

Глава администрации города подробно ознакомился и со спецификой работы «Мингаза». Для него провели экскурсию по предприятию. Здесь работает почти 1 700 человек.

# Предприятия Беларуси # общество # Вадим Шолоник # Евгений Светогор # Владимир Кухарев # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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