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Лукашенко подарил Путину трактор! И вот что о нём рассказал

07 октября 2022 14:09
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко принимает участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Лукашенко подарил Путину трактор! И вот что о нём рассказал-1

В Северную столицу России наш борт № 1 прибыл утром 7 октября. Спустя несколько часов белорусский лидер, как и другие зарубежные коллеги, направился на встречу в Константиновском дворце в Стрельне. К слову, на переговорах сегодня не присутствует лишь президент Кыргызстана. Садыр Жапаров делегировал право участия госсекретарю страны. У Константиновского дворца Александра Лукашенко встречали журналисты, которые успели задать ему несколько вопросов. Президент рассказал, что подарил Владимиру Путину, который сегодня отмечает 70-летний юбилей. Спросили белорусского Президента и о международной повестке.  

Лукашенко подарил Путину трактор! И вот что о нём рассказал-4

Что в подарок привезли, если не секрет?  

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Трактор.  
– А трактор какой, Александр Григорьевич?  
– Такой, на котором я работаю в Беларуси. Самый лучший. Ручной сборки.  
– Со всеми насадками?  

Лукашенко подарил Путину трактор! И вот что о нём рассказал-7

Александр Лукашенко:  
Насадок, их, знаешь, миллион. Поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку. Сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то – она универсальная. Вырастим, и Дуде, Моравецкому, Европе. Чтобы не голодали, чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам.  

Лукашенко: «Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили». Читайте здесь.  

# Беларусь-Россия # общество # Александр Лукашенко # Матеуш Моравецкий # Садыр Жапаров # Владимир Путин # Фотофакт

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