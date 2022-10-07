Лукашенко подарил Путину трактор! И вот что о нём рассказал

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принимает участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко принимает участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Северную столицу России наш борт № 1 прибыл утром 7 октября. Спустя несколько часов белорусский лидер, как и другие зарубежные коллеги, направился на встречу в Константиновском дворце в Стрельне. К слову, на переговорах сегодня не присутствует лишь президент Кыргызстана. Садыр Жапаров делегировал право участия госсекретарю страны. У Константиновского дворца Александра Лукашенко встречали журналисты, которые успели задать ему несколько вопросов. Президент рассказал, что подарил Владимиру Путину, который сегодня отмечает 70-летний юбилей. Спросили белорусского Президента и о международной повестке.
Что в подарок привезли, если не секрет?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Трактор.
– А трактор какой, Александр Григорьевич?
– Такой, на котором я работаю в Беларуси. Самый лучший. Ручной сборки.
– Со всеми насадками?
Александр Лукашенко:
Насадок, их, знаешь, миллион. Поэтому это по желанию. Но я ему предложу одну насадку. Сеялку. Будем сеять хлеб. Может, еще что-то – она универсальная. Вырастим, и Дуде, Моравецкому, Европе. Чтобы не голодали, чтобы не воровали в Украине хлеб, а везли бедным странам.
Лукашенко: «Из международной обстановки выход должны искать не мы. Мы туда не входили». Читайте здесь.