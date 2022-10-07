Лукашенко подарил Путину трактор! И вот что о нём рассказал

Новости Беларуси. Александр Лукашенко принимает участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Северную столицу России наш борт № 1 прибыл утром 7 октября. Спустя несколько часов белорусский лидер, как и другие зарубежные коллеги, направился на встречу в Константиновском дворце в Стрельне. К слову, на переговорах сегодня не присутствует лишь президент Кыргызстана. Садыр Жапаров делегировал право участия госсекретарю страны. У Константиновского дворца Александра Лукашенко встречали журналисты, которые успели задать ему несколько вопросов. Президент рассказал, что подарил Владимиру Путину, который сегодня отмечает 70-летний юбилей. Спросили белорусского Президента и о международной повестке.

Что в подарок привезли, если не секрет? Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Трактор.

– А трактор какой, Александр Григорьевич?

– Такой, на котором я работаю в Беларуси. Самый лучший. Ручной сборки.

– Со всеми насадками?