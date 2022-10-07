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«О чести и долге с достоинством». На базе клецкой школы заработал военно-патриотический клуб

07 октября 2022 13:59
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Новости Беларуси. В Клецкой средней школе № 1 открылся военно-патриотический клуб. Его воспитанниками стали 17 учащихся. На занятиях юноши и девушки развивают лидерские качества, изучают строевую, медицинскую и тактическую подготовку, а также обучаются приемам защиты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробнее в сюжете Юлии Минич.

«О чести и долге с достоинством». На базе клецкой школы заработал военно-патриотический клуб-1

Юлия Минич, корреспондент:
О чести и долге с достоинством. В Клецкой средней школе № 1 открылся военно-патриотический клуб. Школьники учатся строевой подготовке, изучают историю Беларуси, также проводят экскурсии и даже велопробеги.

«О чести и долге с достоинством». На базе клецкой школы заработал военно-патриотический клуб-4

Уроки рукопашного боя, ораторское мастерство, спортивные мероприятия и походы. Воспитанники клуба не пропускают ни одно занятие. Потому что увлекательно и познавательно. А инициатором создания клуба выступил учитель Николай Неверович. И, как говорится, сумел заинтересовать молодое поколение.

«О чести и долге с достоинством». На базе клецкой школы заработал военно-патриотический клуб-7

Николай Неверович, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 1:
Тема воспитания мне очень близка, поскольку когда-то я заканчивал Минское суворовское военное училище, дальше – Академию МВД Республики Беларусь. Я видел, как со мной работали мои учителя в суворовском училище и Академии, и эту непосредственную практику, которую я получил там, когда обучался, могу применить здесь. И более подробно и качественно применить информацию для ребят.

«О чести и долге с достоинством». На базе клецкой школы заработал военно-патриотический клуб-10

В Год исторической памяти на занятиях акцент на сохранение духовных и нравственных традиций. Воспитанники изучают историю нашей страны, знакомятся с армейской жизнью и военным мастерством.

Подробнее в видеоматериале.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Юлия Минич # Николай Неверович # Владислав Крупешко # Вадим Шестак # Дарья Здрок # Полина Витко # Артем Закрута # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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