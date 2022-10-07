«О чести и долге с достоинством». На базе клецкой школы заработал военно-патриотический клуб

Новости Беларуси. В Клецкой средней школе № 1 открылся военно-патриотический клуб. Его воспитанниками стали 17 учащихся. На занятиях юноши и девушки развивают лидерские качества, изучают строевую, медицинскую и тактическую подготовку, а также обучаются приемам защиты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробнее в сюжете Юлии Минич.

Юлия Минич, корреспондент:

О чести и долге с достоинством. В Клецкой средней школе № 1 открылся военно-патриотический клуб. Школьники учатся строевой подготовке, изучают историю Беларуси, также проводят экскурсии и даже велопробеги.

Уроки рукопашного боя, ораторское мастерство, спортивные мероприятия и походы. Воспитанники клуба не пропускают ни одно занятие. Потому что увлекательно и познавательно. А инициатором создания клуба выступил учитель Николай Неверович. И, как говорится, сумел заинтересовать молодое поколение.

Николай Неверович, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 1:

Тема воспитания мне очень близка, поскольку когда-то я заканчивал Минское суворовское военное училище, дальше – Академию МВД Республики Беларусь. Я видел, как со мной работали мои учителя в суворовском училище и Академии, и эту непосредственную практику, которую я получил там, когда обучался, могу применить здесь. И более подробно и качественно применить информацию для ребят.