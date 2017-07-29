Танковый биатлон, чистое небо и авиадартс: Армейские международные игры проходят в Подмосковье

Новости Беларуси. Сегодня в подмосковном Алабино открылись Международные армейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это такие состязания среди военных профессионалов практически всех родов войск в дисциплинах, больше напоминающих бои виртуальные, например, танковый биатлон или авиа-дартс. С той лишь разницей, что за каждым таким испытанием: будь то гонки героев на автомобилях или соревнования саперов, стоит высший профессионализм и тщательная подготовка.

Программа нынешних игр включает 28 конкурсов, они пройдут на территории пяти стран: России, Казахстана, Беларуси, Азербайджана и Китая. Свои команды для участия в играх заявили 28 государств. Приветствие участникам Армейских международных игр направил Президент Беларуси, Главнокомандующий Вооруженными Силами республики. Александр Лукашенко отметил, что такие мирные встречи военных на тренировочных площадках – лучшее доказательство доверия между государствами.

Эти соревнования неофициально называют военной олимпиадой. В 2017 году в Международных армейских играх, которые стартовали в подмосковном Алабино, участвуют военнослужащие почти из всех частей света. Танкисты, летчики, саперы, артиллеристы и даже повара – несколько тысяч участников из 28 стран. В том числе из Беларуси.

Соревнования пройдут на суше, в воде и воздухе. А самым впечатляющим конкурсом традиционно станет танковый биатлон. Всего в программе 28 состязаний. Белорусы заявлены в 13 дисциплинах. В целом, армейские игры – это хорошая возможность обменяться опытом и военными знаниями. Участников международных соревнований приветствовал Президент Беларуси. Его обращение транслировали на полигонах всех стран, где проходят игры.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В таком соперничестве заключен глубокий смысл. Ведь, согласитесь, привычнее видеть людей с оружием в руках на мощной военной технике на поле боя. Поэтому мирные встречи военных на тренировочных площадках, лучшее доказательство доверия между государствами и их Вооружёнными Силами. Сегодня это особенно актуально. В мире неспокойно. Международный терроризм угрожает всем без исключения государствам. К сожалению, и общая обстановка в мировом сообществе отличается напряжённостью, поэтому всем миролюбивым силам надо быть особо бдительными, собранными и готовыми к реагированию на самые неожиданные вызовы и угрозы. Отличная боеготовность, выучка и оснащённость Вооружённых Сил, взаимопонимание и военное братство союзников и партнёров пусть является самой надежной гарантией безопасности наших стран.

В этом году впервые Международные армейские игры пройдут на территории Беларуси в рамках отдельного конкурса «Воин содружества». В нашу страну приехали военнослужащие из Армении, Казахстана и России. Торжественное открытие проходит в музее Великой отечественной войны. Место символичное для всех участников. Ведь память об общей победе объединяет разные народы и поколения.

Кайрат Садыков, заместитель главнокомандующего сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан:

Такие соревнования проводятся с целью повышения взаимодоверия с нашими государствами, рады, что участвуем, опыт, мастерство, делимся методами проведения соревнований. Это показывает, что один дух у нас, что мы дружественные государства, как и было это в советское время. Кстати, Армейские игры, это не только мужское дело. Старший сержант Бакежанова не новичок на военно-игровом фронте. Пока она вооружилась только ручкой, но девушку не пугает перспектива преодолеть полосу препятствий и метать холодное оружие.

Тулун Бакежанова, участник (Казахстан):

Мне нравится участвовать в играх, соревновательный дух между соперниками. Это укрепляет дружественные отношения между государствами.

Кстати, участники уверены, что девушки на армейских играх в противовес известной поговорке это не к беде, а, наоборот, к победе. Чтобы выиграть, участникам нужно пройти непростой путь. Он состоит из 5 этапов. Это спортивные, интеллектуальные и даже творческие состязания. Анна Ковалевская, участник (Беларусь):

Для меня самое сложное конкурс «Профессионал». Метание холодного оружия, канат, стрельба. Для любой девушки это самый сложный конкурс. Сергей Потапов, начальник 2 управления главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь, главный судья конкурса «Воин содружества»:

По каждому этапу – награждение, как среди военнослужащих мужчин, и женщин. Многие участники нам знакомы, участвовали в прошлом году.