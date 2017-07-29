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На площади у Дворца спорта проходят мероприятия, посвящённые Дню десантника

29 июля 2017 13:13
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Новости Беларуси. Праздник ко Дню десантников проходит сегодня в Минске. На площадке у Дворца спорта гостей ждет масса развлечений. У каждого есть возможность потренироваться в укладывании парашюта и пройти наземную подготовку к прыжкам, отведать полевой кухни и освоить приемы рукопашного боя.

На площади у Дворца спорта проходят мероприятия, посвящённые Дню десантника -1

Выставка военной техники и образцов вооружения уже превратилась в масштабную фотозону. Запланированы спортивные конкурсы, а самые красивые, отважные и меткие девушки впервые посоревнуются за титул «Мисс Десантура».

На площади у Дворца спорта проходят мероприятия, посвящённые Дню десантника -3

Самая зрелищная часть праздника начинается буквально в эти минуты. Зрители увидят вальс бронетранспортеров, боевую постановку на воде, штурм здания и виртуозное десантирование парашютистов на площадку.

# общество # Фотофакт # Праздники

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