На площади у Дворца спорта проходят мероприятия, посвящённые Дню десантника
Новости Беларуси. Праздник ко Дню десантников проходит сегодня в Минске. На площадке у Дворца спорта гостей ждет масса развлечений. У каждого есть возможность потренироваться в укладывании парашюта и пройти наземную подготовку к прыжкам, отведать полевой кухни и освоить приемы рукопашного боя.
Выставка военной техники и образцов вооружения уже превратилась в масштабную фотозону. Запланированы спортивные конкурсы, а самые красивые, отважные и меткие девушки впервые посоревнуются за титул «Мисс Десантура».
Самая зрелищная часть праздника начинается буквально в эти минуты. Зрители увидят вальс бронетранспортеров, боевую постановку на воде, штурм здания и виртуозное десантирование парашютистов на площадку.