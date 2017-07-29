На площади у Дворца спорта проходят мероприятия, посвящённые Дню десантника

Новости Беларуси. Праздник ко Дню десантников проходит сегодня в Минске. На площадке у Дворца спорта гостей ждет масса развлечений. У каждого есть возможность потренироваться в укладывании парашюта и пройти наземную подготовку к прыжкам, отведать полевой кухни и освоить приемы рукопашного боя.

Выставка военной техники и образцов вооружения уже превратилась в масштабную фотозону. Запланированы спортивные конкурсы, а самые красивые, отважные и меткие девушки впервые посоревнуются за титул «Мисс Десантура».