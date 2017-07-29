В таком соперничестве заключен глубокий смысл: Александр Лукашенко в приветствии участникам и гостям Армейских международных игр

Новости Беларуси. Мирные встречи военных на тренировочных площадках – лучшее доказательство доверия между государствами и их вооруженными силами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявил Президент Беларуси, Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Лукашенко в приветствии организаторам, участникам и гостям Армейских международных игр. «АрМИ-2017» открылись сегодня в подмосковном Алабино.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Уважаемые участники Армейских международных игр, приветствую вас и поздравляю с началом традиционных соревнований, которые уже получили неформальное название Военной олимпиады. В таком соперничестве заключен глубокий смысл. Ведь, согласитесь, привычнее видеть людей с оружием в руках на мощной военной технике на поле боя. Поэтому мирные встречи военных на тренировочных площадках, лучшее доказательство доверия между государствами и их Вооружёнными Силами. Сегодня это особенно актуально. В мире неспокойно. Международный терроризм угрожает всем без исключения государствам. К сожалению, и общая обстановка в мировом сообществе отличается напряжённостью, поэтому всем миролюбивым силам надо быть особо бдительными, собранными и готовыми к реагированию на самые неожиданные вызовы и угрозы. Отличная боеготовность, выучка и оснащённость Вооружённых Сил, взаимопонимание и военное братство союзников и партнёров пусть является самой надежной гарантией безопасности наших стран.



Армейские игры по традиции собирают военнослужащих из многих государств. В 2017 году участие в состязаниях принимают команды из 28 государств. Это лучшие из лучших, кто по праву считается элитой вооруженных сил. Игры пройдут на территории пяти стран, в том числе и в Беларуси.