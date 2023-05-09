«Танец сопровождает меня 24 часа в сутки». Поговорили с хореографом, который подготовил участниц «Мисс Минск»

Вероника Макаревич, ведущая:

Как поймать ускользающий бит, точно знает белорусский хореограф Павел Стрельченко. Наши корреспонденты познакомились с именитым маэстро и узнали, в чем секрет идеального па. Уличный мастер-класс от именитого хореографа дорогого стоит. Но сегодня для всех желающих он бесплатный. И повод более чем весомый.

Анна Сушкова, корреспондент:

Вот так весело мы встречаем Международный день танца вместе с хореографом Павлом Стрельченко. Расскажите, что этот день значит для вас?

Павел Стрельченко, хореограф:

Очень приятно, что вообще существует такой день, потому что танец – это профессия. Профессия, которая требует сильных затрат. Физических и эмоциональных, поэтому приятно, что на государственном и мировом уровне День танцев существует, потому что он подчеркивает значимость такой профессии, как хореограф, артист. Анна Сушкова:

Международный день театра отмечают масштабно. Отмечаете ли вы с коллегами так масштабно День танца? Павел Стрельченко:

Каждый работает в своем учреждении образования, культуры, там проходят различные мероприятия, посвященные танцу. Что касается моей деятельности, так как я еще преподаю на кафедре хореографии БГУКИ, накануне, буквально 19 апреля у нас состоялось 45-летие кафедры хореографии, где учащиеся четырех специальностей и профессорско-преподавательский состав могли поделиться не только с Минском, но и с целой республикой, гостей было много из разных областей, городов. Поделиться своим творчеством.

Визитной карточкой талантливого хореографа-постановщика стали танцевальные номера для Республиканского бала выпускников и концерта ко Дню Независимости. Для масштабных фестивалей «Александрия собирает друзей» и «Славянский базар». От шоу-бизнеса до фэшн-индустрии – фантазия Павла не знает границ. – Что сегодня ждет девушек: кнут или пряник? Павел Стрельченко:

Всегда будет пряник. Кнут – это не моя стратегия, но пряник тоже может быть разным, может быть с привкусом имбиря. Анна Сушкова:

Недавно прошло еще одно знаковое мероприятие – грандиозный конкурс «Мисс Минск». Вы были хореграфом-постановщиком. Расскажите, как это было, насколько волнительно, удалось ли все?

Павел Стрельченко:

Волнительно, потому что за мероприятием следил не только Минск, но и вся республика, так как происходила трансляция этого шоу. Волнительно от того, что это все-таки столица, город, который должен удивить. Должен показать определенный уровень, от которого необходимо отталкиваться регионам. Анна Сушкова:

А девчонки хорошо танцуют? Павел Стрельченко:

Пришлось учить.

Наше первое правило: представили, что носим всегда за собой стенку. Приклеиваемся к стенке, пятки, четыре точки. Покажите женственность, красоту природную. Павел Стрельченко:

Кто-то ранее занимался танцами, кто-то вообще не имел представления, что это такое, только слышал об этом, поэтому необходимо было самого плохо подготовленного участника подогнать к уровню высокому. Я думаю, что все получилось, зритель это все мог увидеть в самих эфирах. Все выходы конкурсанток были на мне. И дефиле, и хореография, то есть два неотъемлемых компонента. Танец просто украшал сцены выходов в различных коллекциях, образах, подчеркивал индивидуальность финалисток. Позволял зрителям насладиться красотой, энергией участниц конкурса красоты. Но настоящей страстью нашего героя остается народный танец. Именно его хореограф исследует в своей научной диссертации.

Анна Сушкова:

Белорусский танец – он какой? Павел Стрельченко:

Белорусский танец жизнерадостный, энергичный, веселый. Народ в свое время через танец выражал радость, сбрасывал этот весь негатив. Поэтому если так подытожить, то танец массовый, то есть не танцевали по одному, танцевали большим коллективом, он разнообразный, начиная от хороводов, заканчивая всевозможными кадрилями, польками. Когда танцует белорусский народ, можно увидеть, как душа народа выворачивается наизнанку. Анна Сушкова:

Не зря мы вспомнили про народный танец. Наверное, тоже в детстве с этого начинали. Павел Стрельченко:

Да, как и многие дети, все начинают с народного танца, потому что все-таки народные истоки внутри нас, этот ген существует. Анна Сушкова:

Я знаю, что вы были и судьей на крупных международных конкурсах, участвовали в масштабных, республиканского уровня постановках. А чем вы гордитесь?

Павел Стрельченко:

Я горжусь каждым своим проектом, потому что ты выкладываешься, отдаешь частичку себя, делишься своим творчеством, своими переживаниями, своим внутренним состоянием. Поэтому вне зависимости от того маленький проект или масштабное мероприятие, это в любом случае труд, который необходимо уважать. Я его уважаю и ценю, к каждому мероприятию отношусь ответственно, чтобы каждый мой номер, который выходит в свет чем-то отличался. Анна Сушкова:

Вы готовите много масштабных проектов, сезон горячий начался. Расскажите о наиболее значимых. Павел Стрельченко:

Впереди ожидают нас большие проекты, приуроченные ко Дню Победы, которые будут и во Дворце Республики проходить, на площадях нашей страны. Впереди нас ждет и «Славянский базар», «Александрия». Надеюсь, что своим творчеством я тоже там пригожусь. Анна Сушкова:

Я знаю. Что для многих творческих людей их профессия – это их жизнь. А танец – это ваша жизнь?

Павел Стрельченко:

Несомненно, танец – это моя жизнь. Когда иду на работу, что-то в голове все время сочиняю, музыка со мной, потому что все время приходится сочинять новые постановки, новые песни приходят, новые артисты просят. Практически 24 часа, иногда даже когда спишь или не спишь тебе кажется, что что-то происходит, во сне ты вырисовываешь рисунки, пробуешь движения, получится или не получится. Танец сопровождает меня 24 часа в сутки. Нравится мне это или нет, но это уже образ жизни, который связывает меня с ним. Так что предлагаем отметить неформальный День танца страстным фокстротом, зажигательной сальсой или жизнерадостной лявонихой. Выбирайте направление по душе и двигайтесь в такт.