В Минске заработали парки аттракционов. Чем в этом сезоне смогут удивить посетителей?

Вероника Макаревич, ведущая:

В юном месяце апреле в парках Минска наконец растаял снег. Надеваем свои лучшие наряды и бегом покорять столицу – сезон аттракционов в самом разгаре. Знаменитая ладья, гигантское колесо обозрения и свадебная карусель. Отрываемся от земли и летим навстречу приключениям. Совершить увлекательное путешествие автостопом по галактике в планетарии, познакомиться с пушистыми красотками-белками и прокатиться с ветерком на самых головокружительных аттракционах Минска. Центральный парк имени Горького умеет удивлять. Остановка первая – сказочный мир безудержного веселья для маленьких искателей приключений.

Дмитрий Петрович, начальник Центрального детского парка им. М. Горького:

Самые популярные – это башня-прыгалка, но есть определенные ограничения по возрасту, только с 6 лет можно посетить аттракцион, мини-поезд тоже востребован, появился аттракцион свадебная карусель в прошлом году, сейчас он тоже востребован.

Добавьте перчинку наступившему уикенду и узнайте, что такое настоящий адреналин. Бешеная скорость и порывистый ветер. На горизонте полоса препятствий для истинных экстремалов. Пристегните ремни и будьте готовы посмотреть своему страху в глаза. Дмитрий Петрович:

Сейчас мы находимся в зоне, где находятся взрослые аттракционы. Самый востребованный – «Зодиак», «Калипсо». Много желающих, чтобы получить такие эмоции, драйв, получить наслаждение. Здесь находится и «Саванна» – это надувной комплекс, позади «Зодиака» находится «Акватика», это новый аттракцион.

– Я больше люблю американские горки, она боится.

– Да. Но мы покатались на «Вальсе», очень хороший аттракцион, так крутит классно.

– Да, мы так ждали, как раз их открыли. Супер, нам очень понравилось.

Мы сейчас на «Колобок», потом на «Микс», а потом на колесо обозрения. Скучно на санках было кататься, а сейчас можно покрутиться.

«Микс» и «Колобок» – самые крутые. Дотянуться рукой до лазурного неба, взлететь выше облаков и увидеть город как на ладони. Следующая точка на карте нашего субботнего путешествия – аттракцион для романтиков – легендарное колесо обозрения. Дмитрий Петрович:

Когда посетители выходят, они с такими эмоциями хорошими рассказывают, насколько красивый наш город. Потому-то с высоты 54 метра, вы сами понимаете, хорошо проглядываются все новые постройки, решения в городе. На этом колесе 36 кабинок, 4 открытого типа и 32 закрытого типа.