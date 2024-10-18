Там выращивают поколение управленцев! Вот какие новые подходы в обучении используются в Академии управления

Организация образовательного процесса в Академии управления при Президенте опирается на прочные традиции, которые сформировались за более чем 30-летнюю историю существования учреждения, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Преподавательский состав не только сохраняет их, но и внедряет новые идеи. Так, например, находятся точки оптимальной интеграции в процесс обучения государственных служащих технологий дистанционного образования. Это позволяет сэкономить время отрыва от рабочего места людей, которые должны совмещать обучение с госслужбой. Таким образом Академия создает гибкие условия, способствующие качественному эффективному обучению.

Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

Мы его сегодня изучаем, смотрим, каким образом это будет работать. Естественно, это работа через подходы, организацию взаимодействия в новых формах коммуникации. Мы не стоим на месте. Уверен, что это будет как неотъемлемая часть будущего Академии управления. Виталий Тульвинский совмещает работу в Государственном комитете по имуществу с обучением в Академии. Мужчина уверен, что учеба в данном учреждении – это ключевой этап на его пути к успешной управленческой деятельности.

Виталий Тульвинский, слушатель Академии управления при Президенте Беларуси:

Та жемчужина – профессорский преподавательский состав – это уникальная возможность впитать в себя тот опыт, те знания, те умения, которые, несомненно, пригодятся в твоей повседневной жизни.