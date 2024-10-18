Воложинский район Минской области готовится принять «Дожинки»

Главной торжественной частью праздника по традиции станет чествование передовиков уборочной кампании. В 2024 году аграрии потрудились на славу. Центральный регион – лидер уборочной. Планируется общий сбор зерна, рапса и кукурузы на уровне 2,8 миллиона тонн. Этот год будет самым рекордным за всю историю Минской области. Кукурузы намолочено уже около 530 тысяч тонн. Планируется же собрать более 700 тысяч тонн. Такого урожая «царицы полей» в регионе еще не было.

Василий Сысоев, первый заместитель председателя Миноблисполкома:

Практически завершена уборка кукурузы на силос. И на сегодняшний день заготовлено более 32 центнеров кормовых единиц на одну условную голову, что тоже впервые в истории нашей Минской области, такой объем заготавливаемых кормов. Поэтому есть чем похвалиться. Опять же, у нас самый высокий уровень урожая рапса за всю историю – 34 центнера с гектара. Мы никогда не получали такой урожай и не получали такого объема. Намолочено больше 320 тысяч тонн.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

«Дожинки» давно переросли исключительно из праздника хлебороба в такое масштабное действо. Наверное, не только для конкретного района, в котором это проводится, но и в целом для области. Зарождается, опять же, новая и интересная традиция, я уже о ней говорил – Минская область не имеет своего областного центра. Тут же, на этом празднике, эту традицию, скажем так, формализуем и закрепим, чтобы город, который принимает «Дожинки», становился столицей Минской области. Поэтому на 2025 год мы на мероприятии в Воложине объявим столицу Минской области – 2025.