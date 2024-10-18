Подведены итоги XIV республиканского творческого конкурса «Крепка семья – крепка держава»

Чтить память поколений, сохранять семейные традиции и транслировать их в обществе. 12 представителей СМИ стали победителями 14-го Республиканского творческого конкурса «Крепка семья – крепка держава», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодно он проводится при поддержке Министерства информации и Белорусского союза женщин. Всего в 2024 году было представлено более 80 работ.

Основная цель конкурса – повышение престижа семьи в обществе. Стоит отметить, что сегодня одним из основных направлений государственной политики является обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, выполнения ею экономической, репродуктивной, воспитательной функций, а также укрепление нравственных основ. А задача СМИ – транслировать эти ценности и через свои материалы доносить их до людей.

Денис Езерский, заместитель министра информации Беларуси:

С каждым годом уровень работ журналистских все выше и выше. А самое главное это ведь – не просто обернуть красиво, но и найти проблематику и сказать об этом доступным языком так, чтобы ее читатель или зритель… Сконцентрировал на этом свое внимание. Поэтому уровень высокий. Журналисты, которые приняли участие, – большие молодцы. Они действительно подошли к этому профессионально.

Конкурс проводится уже 14 лет и за это время стал поистине доброй традицией. Ежегодно он собирает профессионалов из разных уголков нашей страны. Следующий год станет для творческого мероприятия особенным – юбилейным. Как отметили авторы проекта, к этому событию планируют готовиться основательно, программа обещает быть насыщенной.