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С 1 октября 2024-го открыт сезон загонной охоты на копытных животных

18 октября 2024 13:57
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С 1 октября открылся сезон загонной охоты на копытных животных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это лось, кабан, олень и лань.

С 1 октября 2024-го открыт сезон загонной охоты на копытных животных-2

Охота разрешена вплоть до 31 декабря. Для этого нужно получить специальное разрешение на право добычи в лесхозе. Одним из самых популярных методов является загонный с собаками. Во избежание несчастных случаев охотиться разрешается только в светлое время суток и всегда проводится инструктаж.

С 1 октября 2024-го открыт сезон загонной охоты на копытных животных-4

Михаил Богатко, инженер по охотничьему хозяйству Пуховичского лесхоза:
Перед охотой при записи в путевку людей доводится, что добываем. Оглашаешь все те же правила стрельбы, правила заряжания, разряжания, правила поведения. Технике безопасности уделяется очень большое внимание.

Охотхозяйство Пуховичского лесхоза составляет свыше 18 тысяч гектаров: это лесные, болотные и полевые местности.

# Охота в Беларуси

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