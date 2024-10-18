С 1 октября 2024-го открыт сезон загонной охоты на копытных животных

С 1 октября открылся сезон загонной охоты на копытных животных, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это лось, кабан, олень и лань.

Охота разрешена вплоть до 31 декабря. Для этого нужно получить специальное разрешение на право добычи в лесхозе. Одним из самых популярных методов является загонный с собаками. Во избежание несчастных случаев охотиться разрешается только в светлое время суток и всегда проводится инструктаж.

Михаил Богатко, инженер по охотничьему хозяйству Пуховичского лесхоза:

Перед охотой при записи в путевку людей доводится, что добываем. Оглашаешь все те же правила стрельбы, правила заряжания, разряжания, правила поведения. Технике безопасности уделяется очень большое внимание.

Охотхозяйство Пуховичского лесхоза составляет свыше 18 тысяч гектаров: это лесные, болотные и полевые местности.