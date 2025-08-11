Там впервые на Руси явилась чудотворная икона «Млекопитательница». История строительства храма в Раубичах

Олег Лепешенков, СТВ: Мы находимся сегодня в удивительном месте, оно носит название Раубичи, но когда-то это место называлось урочище Крестогорск, потому что здесь сходятся воедино в форме креста два ряда холмов. Совсем недавно здесь был освящен храм в честь иконы Божией Матери «Млекопитательница». Расскажите о том храме, который здесь возведен.

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с протоиереем Андреем Кузьмой, настоятелем храма иконы Божией Матери «Млекопитательница» в деревне Раубичи.

Протоиерей Андрей Кузьма, настоятель храма иконы Божией Матери «Млекопитательница» в деревне Раубичи: Вначале была мечта. Супруги, которых я когда-то венчал, у которых родились дети, захотели построить храм там, где они живут. Здесь не было храма православного. Здесь сейчас музей белорусской культуры, в бывшем здании костела. У католиков есть молитвенный дом, а православной церкви не было. Появилась идея семейного храма, в котором муж и жена идут за Христом.

Протоиерей Андрей Кузьма:

Сами формы из бронзы перешли в камень. И это образ древнего православного храма в русском духе, как мы сейчас его видим. Он претерпел некоторые изменения в процессе строительства. Сама икона «Млекопитательница» – это икона, говорящая о материнстве, о семье, о том, что родители должны привести детей к Богу. То есть это направление было для нас очень органичным.

Олег Лепешенков:

А как была обретена здесь икона, в честь которой освящен храм?

Протоиерей Андрей Кузьма:

Икона «Млекопитательница» появилась на дереве. Написано в архивных сводках, которые передаются до нашего времени. Так появлялись многие иконы богородичные. Нашли на дереве, потом это дерево стало куполом для часовни. Сделали деревянную часовню. Потом часовня стала ветхой, поставили новую. Так существовало несколько храмов православных. Со временем эти храмы перестраивались.