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МИД уточняет информацию о белорусах, освобождённых из трудового рабства в Испании

11 августа 2025 13:37
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МИД Беларуси уточняет информацию о белорусах, освобожденных из трудового рабства в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД уточняет информацию о белорусах, освобождённых из трудового рабства в Испании-2

В провинциях Малага, Кордова и Севилья ликвидировали преступную организацию, занимавшуюся производством и распространением контрафактной и контрабандной табачной продукции. В результате операции освобождены 18 человек, включая граждан Беларуси, Китая и Вьетнама, которых заставляли работать в нечеловеческих условиях. Посольство Беларуси в Испании находится в контакте с полицией. В случае необходимости гражданам Беларуси будет оказана требуемая консульско-правовая помощь.

# МИД Республики Беларусь

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