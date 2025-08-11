МИД уточняет информацию о белорусах, освобождённых из трудового рабства в Испании

МИД Беларуси уточняет информацию о белорусах, освобожденных из трудового рабства в Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В провинциях Малага, Кордова и Севилья ликвидировали преступную организацию, занимавшуюся производством и распространением контрафактной и контрабандной табачной продукции. В результате операции освобождены 18 человек, включая граждан Беларуси, Китая и Вьетнама, которых заставляли работать в нечеловеческих условиях. Посольство Беларуси в Испании находится в контакте с полицией. В случае необходимости гражданам Беларуси будет оказана требуемая консульско-правовая помощь.